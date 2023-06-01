Cách nấu cơm gà thơm phức, vừa dễ làm lại ngon chuẩn vị nhà hàng, chị em nên thử ngay

Món ngon mỗi ngày 01/06/2023 08:51

Mách bạn công thức làm cơm gà thơm ngon chuẩn vị nhà hàng, cuối tuần hãy làm thử cho gia đình ăn để đổi vị nhé.

 Hai ba con gà, ai thích cơm gà thì vào đây nhé. Nấu cơm gà chuẩn nhà hàng năm sao chưa bao giờ dễ như vậy, hãy tham khảo công thức nấu cơm gà dưới đây đơn giản và rất dễ thực hiện.

Nguyên liệu:

  1. Nửa con gà ta
  2. Trứng non (có hoặc không)
  3. Một ít mỡ gà
  4. Dưa leo, rau răm
  5. Gạo dẻo
  6. Nghệ bột, hành tây, hành tím, gừng, tỏi, ớt trái, đầu hành lá
  7. Nước mắm, nước tương, đường cát, tương ớt, dầu mè, bột nêm, đường phèn, muối

 

Cách nấu cơm gà thơm phức, vừa dễ làm lại ngon chuẩn vị nhà hàng, chị em nên thử ngay - Ảnh 1

Cách làm:

Bước 1: Cho vào nồi 2 lít nước lọc, hành tây, 2 củ hành tím, vài lát gừng, 1 muỗng đường phèn, 1 muỗng nghệ bột, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng bột nêm. Khuấy đều và cho nửa con gà và trứng non vào luộc chín tầm 30 phút.

 

Bước 2: Xay nhỏ hành tím, tỏi, gừng, bắc chảo rồi cho mỡ gà vào rán đến khi mỡ teo lại và ngả vàng, cho hỗn hợp đã xay vào phi thơm. Sau đó lọc tách mỡ và hành tỏi phi ra riêng.

 

Cách nấu cơm gà thơm phức, vừa dễ làm lại ngon chuẩn vị nhà hàng, chị em nên thử ngay - Ảnh 2

 

Bước 3: Cho gạo đã vo sẵn để ráo và chảo, cho vài muỗng canh mỡ gà (tùy lượng gạo để cho vào vừa phải, k nên cho nhiều mỡ quá nấu cơm bị ngấy). Đảo gạo đều trên chảo tầm 4-5 phút cho gạo săn lại.

 

Trong khi đó vớt gà đã luộc chín cho vào nước đá và trứng gà non để nguội.

 

Bước 4: Cho nửa muỗng nước tương vào gạo. Đổ nước luộc gà vào nấu. Lưu ý nên bớt 1 xíu nước so với nấu thông thường.

 

Bước 5: Pha nước mắm gừng: gừng, tỏi, ớt băm nhỏ, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước lọc, trộn đều hỗn hợp lại.

 

Cách nấu cơm gà thơm phức, vừa dễ làm lại ngon chuẩn vị nhà hàng, chị em nên thử ngay - Ảnh 3

 

Nếu bạn không thích ăn nước mắm thì có thể chọn công thức làm nước này nhé: Hành tỏi gừng đã phi, 3 muỗng nước tương, 1/2 muỗng đường, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng tương ớt, 3 muỗng nước luộc gà.

 

Cách nấu cơm gà thơm phức, vừa dễ làm lại ngon chuẩn vị nhà hàng, chị em nên thử ngay - Ảnh 4

Cuối cùng, cho cơm vào chén định hình rồi úp ra dĩa, gà chặt miếng vừa ăn, dưa leo rau răm trang trí. Rưới một chút sốt lên và ăn kèm nước mắm gừng. Thế là có ngay đĩa cơm gà thơm ngon, béo ngậy để cả nhà cùng thưởng thức rồi, chúc các chị làm thành công nhé!

 

Ảnh và nguồn: Tran Suong

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