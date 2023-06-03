Nem rán luôn là những món ăn đặc biệt được nhiều người yêu thích, với hương vị thơm ngon và sự hòa quyện của rất nhiều loại thực phẩm khác nhau mà người thưởng thức được cảm nhận trong cùng một món ăn như nem thập cẩm, nem sen, nem chả già…

Tuy nhiên có một món nem rất hấp dẫn mà không phải ai cũng đã một lần được thưởng thức đó là món nem ốc, một món ăn mang đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hà Thành.