Mách bạn công thức làm món "nem ốc" độc lạ, đơn giản nhưng hấp dẫn không thể chối từ

Món ngon mỗi ngày 03/06/2023 07:54

Nếu đang loay hoay không biết nấu gì hôm nay thì nem ốc là lựa chọn rất tuyệt. Một món ăn nổi tiếng của Hà Thành.

Nem rán luôn là những món ăn đặc biệt được nhiều người yêu thích, với hương vị thơm ngon và sự hòa quyện của rất nhiều loại thực phẩm khác nhau mà người thưởng thức được cảm nhận trong cùng một món ăn như nem thập cẩm, nem sen, nem chả già…

Tuy nhiên có một món nem rất hấp dẫn mà không phải ai cũng đã một lần được thưởng thức đó là món nem ốc, một món ăn mang đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hà Thành.

Nguyên liệu:

  1. 200gr ruột ốc đã làm sạch với ít nước chanh( 200gr là chỉ tính ruột, k tính vỏ)
  2. 100gr thịt nạc vai xay
  3. 100gr giò sống
  4. 1 nhánh sả băm nhỏ, gừng, mộc nhĩ, nấm hương, hành, trứng, miến dong, cà rốt
  5. Hành tây 1/2 củ thái nhỏ
  6. 1 thìa bột ngô 10gr
  7. 10-15 lá lốt giữ nguyên lá
  8. Bánh đa nem loại tốt

Mách bạn công thức làm món 'nem ốc' độc lạ, đơn giản nhưng hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 1

Cách làm:

Bước 1: Trộn tất cả nguyên liệu  (ruột ốc, thịt nạc vay, giò sống, sả, gừng, mộc nhĩ nấm hương, hành tây, hành khô, lá lốt hành lá đã thái, cà rốt, miến, dầu hành, gia vị, hạt tiêu, sau đó thêm trứng và tinh bột ngô) trộn đều tất cả, để mấy phút cho ngấm

 

Mách bạn công thức làm món 'nem ốc' độc lạ, đơn giản nhưng hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 2

 

Bước 2:Cách goi như cuốn nem bình thường, nhưng đến 1/2 tấm bánh đa, thì trải 1 lá lốt nguyên ra, cuốn vào trong cho đến hết bánh đa nem. Cuốn xong, để tủ lạnh 10 phút cho định hình cứng lại nem.

 

Mách bạn công thức làm món 'nem ốc' độc lạ, đơn giản nhưng hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 3

 

Bước 3: Cho dầu ăn, 1 xíu nước chanh vào dầu, chiên nem. Sau đó vớt ra, gần ăn, cho vào nồi chiên không dầu trong 3-4 phút để hút dầu và nem giòn hơn.

 

Mách bạn công thức làm món 'nem ốc' độc lạ, đơn giản nhưng hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 4

 

Công thức đến đây là hết rồi. Thưởng thức cùng nước chấm chua ngọt như nước chấm nem bình thường., giòn, ngon sần sật, ăn với bún độ ngon tăng 1000 lần. Chúc các chị em sẽ vào bếp thành công!

Ảnh và nguồn: Phương Nguyên

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