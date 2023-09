Rau ngót dễ trồng, dễ sống, giàu dinh dưỡng nhưng nhanh héo, 2 cách bảo quản được lâu, 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất

Trước khi cho rau vào tủ lạnh, tốt hơn là bạn hãy tiến hành tuốt sạch lá ra, nhặt hết những lá vàng, già. Bạn lưu ý không được làm rau bị ướt. Nguyên nhân là do hầu hết các loại rau lá đều đã có 1 lớp bảo vệ tự nhiên nếu chúng ta rửa sạch lớp màng bảo vệ này thì rau sẽ nhanh thối hỏng. Thêm nữa, độ ẩm do nước để lại cũng làm rau dễ nát, hỏng hơn. Nhiệt độ từ 1-4 độ C là điều kiện thích hợp để bạn bảo quản rau vì thế bạn lưu ý điều chỉnh nhé.

Bằng cách này rau ngót có thể được khoảng 10 ngày ngày vẫn tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Cắm vào nước

Cắm rau ngót vào nước có thể giúp nhiều loại rau tươi lâu hơn, không chỉ riêng với rau ngót. Bạn có thể làm như sau: rau ngót mua về bạn nhặt bỏ hết lá vàng, lá dập. Bạn để chiều cao của nước vào khoảng vào khoảng 1 đốt ngón tay.

Bạn thay nước khoảng 2 lần 1 tuần rồi để ở nơi mát mẻ. Mỗi khi thay nước, bạn hãy bỏ bớt những lá hỏng bên dưới. Nếu như cắm rau ngót vào nước, bạn có thể giữ rau tươi trong khoảng 2 tuần.

Ảnh minh họa: Internet