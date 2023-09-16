Rau ngót dễ trồng, dễ sống, giàu dinh dưỡng nhưng nhanh héo, 2 cách bảo quản được lâu, 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất

Mẹo vặt trong bếp 16/09/2023 00:25

Làm thế nào để bảo quản rau ngót là một vấn đề phổ biến mà hầu hết mọi người gặp phải.

Rau ngót có chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Loại rau này cũng cung cấp chất xơ quý, tốt cho tiêu hóa, chống táo bón và phòng xơ vữa động mạch. Lượng protid trong rau ngót rất đáng kể, có thể lên tới 5,3/100g.

Tuy nhiên, nếu mua nhiều hoặc được cho nhiều mà bạn không biết cách bảo quản thì rau sẽ héo rất nhanh. Vậy nên bạn hãy tham khảo cách bảo quản rau ngót dưới đây, nó có thể giúp bạn giữ rau tươi lên tới 1-2 tuần.

Rau ngót dễ trồng, dễ sống, giàu dinh dưỡng nhưng nhanh héo, 2 cách bảo quản được lâu, 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản rau ngót trong tủ lạnh

Bảo quản rau trong tủ lạnh có lẽ là cách ai cũng biết. Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên túi rau ngót và cho rau vào tủ lạnh thì rau cũng rất nhanh héo. Chỉ được khoảng 2-3 ngày là rau bắt đầu rụng lá, khi nấu rau sẽ rất dai, kém ngon.

Trước khi cho rau vào tủ lạnh, tốt hơn là bạn hãy tiến hành tuốt sạch lá ra, nhặt hết những lá vàng, già. Bạn lưu ý không được làm rau bị ướt. Nguyên nhân là do hầu hết các loại rau lá đều đã có 1 lớp bảo vệ tự nhiên nếu chúng ta rửa sạch lớp màng bảo vệ này thì rau sẽ nhanh thối hỏng. Thêm nữa, độ ẩm do nước để lại cũng làm rau dễ nát, hỏng hơn. Nhiệt độ từ 1-4 độ C là điều kiện thích hợp để bạn bảo quản rau vì thế bạn lưu ý điều chỉnh nhé.

Bằng cách này rau ngót có thể được khoảng 10 ngày ngày vẫn tươi.

Rau ngót dễ trồng, dễ sống, giàu dinh dưỡng nhưng nhanh héo, 2 cách bảo quản được lâu, 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cắm vào nước

Cắm rau ngót vào nước có thể giúp nhiều loại rau tươi lâu hơn, không chỉ riêng với rau ngót. Bạn có thể làm như sau: rau ngót mua về bạn nhặt bỏ hết lá vàng, lá dập. Bạn để chiều cao của nước vào khoảng vào khoảng 1 đốt ngón tay.

Bạn thay nước khoảng 2 lần 1 tuần rồi để ở nơi mát mẻ. Mỗi khi thay nước, bạn hãy bỏ bớt những lá hỏng bên dưới. Nếu như cắm rau ngót vào nước, bạn có thể giữ rau tươi trong khoảng 2 tuần.

Rau ngót dễ trồng, dễ sống, giàu dinh dưỡng nhưng nhanh héo, 2 cách bảo quản được lâu, 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc chọn nơi mua rau ngót an toàn, uy tín cục kỳ quan trọng. Bạn nên mua rau tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng rau sạch vì có thể biết được nguồn gốc và nơi trồng rau rõ ràng.

Sau khi mua rau về nhà, chị em nên loại bỏ các lá héo úa hoặc bị sâu đi. Sau đó ngâm vào nước muối loãng khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa lại với nước 3 đến 4 lần, tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy.

Hạn chế ăn rau trái vụ. Bởi rau trái vụ thường được sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, không có lợi cho sức khỏe. 

Bạn cũng không nên mua rau ở những nơi có nguồn đất, nguồn nước ô nhiễm vì sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng.

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