Trứng mua về đừng vội cất tủ, làm thêm bước này vừa bảo quản lâu lại phòng nhiều bệnh tật

Mẹo vặt trong bếp 21/08/2023 12:18

Không nên rửa trứng trước khi mua về nhà, nhớ lau sạch trứng trước khi bảo quản trong tủ lạnh

Trứng là nguồn thực phẩm vô cùng giàu năng lượng, protein và các loại chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra hình thức chế biến các món ăn từ trứng cũng rất phong phú, bao gồm trứng xào, trứng nướng...

Trứng gà, trứng vịt sau khi mua về, nếu không được bảo quản đúng cách thì rất dễ hỏng, mất chất dinh dưỡng. 

Trứng mua về đừng vội cất tủ, làm thêm bước này vừa bảo quản lâu lại phòng nhiều bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhiều người từng nghe nói khi mua trứng về nhà, bạn không được rửa trứng trước, nếu không trứng sẽ bị hỏng. Nhưng nếu không rửa sạch sẽ, mà chạm tay vào, sơ ý một chút cũng khiến cả nhà bị ngộ độc.

Còn về việc có nên rửa trứng khi mới mua về nhà không, câu trả lời là không, bởi nếu muốn rửa trứng tốt nhất nên rửa ngay trước khi nấu. Vì trông vỏ trứng kín là vậy nhưng vẫn có rất nhiều lỗ nhỏ, nếu bạn rửa bằng nước ngay khi mua về mà lại không nấu luôn, nước ngấm vào trong lâu ngày sẽ khiến trứng bị hư hỏng.

Sau khi mua trứng về, bạn lau sạch trứng bằng khăn giấy mềm rồi bọc trứng bằng giấy báo, sau đó cho vào thùng carton. Bạn có thể để ở gầm giường hoặc nơi râm mát, trứng có thể để được 1 tháng, không hư mà không cần cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Trứng mua về đừng vội cất tủ, làm thêm bước này vừa bảo quản lâu lại phòng nhiều bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

7 điều nên làm trước khi cất trứng vào tủ.

Kiểm tra xuất xứ: Khi mua trứng có thể kiểm tra nơi xuất xứ trước và nên mua trứng có xuất xứ khác nhau để hạn chế rủi ro.

Chọn trứng sạch và không bị nứt vỏ.

Không rửa trứng khi mới mua về vì có thể loại bỏ lớp dầu khoáng bảo vệ và tăng khả năng vi khuẩn trên vỏ xâm nhập vào trứng.

Trứng nên được bảo quản trong tủ lạnh ở mức 4 độ C trở xuống. Giữ trứng trong hộp và đặt bên trong tủ lạnh, không phải ở cửa tủ vì đây là khu vực ít lạnh nhất trong tủ lạnh. Bạn chỉ nên bảo quản trứng trong tủ lạnh từ 3 - 5 tuần. Trứng đã cho ra khỏi tủ lạnh thì nên dùng trong 2 tiếng, nếu để lâu trứng sẽ hỏng.

Cách phân biệt trứng hỏng 

Trứng mua về đừng vội cất tủ, làm thêm bước này vừa bảo quản lâu lại phòng nhiều bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước

Bạn cho trứng vào ly nước sạch và quan sát. Nếu trứng chìm xuống đáy thì đây là trứng tươi, bạn có thể an tâm sử dụng, còn ngược lại trứng nổi lên trên là trứng để lâu đã hỏng, không nên dùng.

Dùng tăm 

Bạn đập quả trứng rồi dùng vài cây tăm ghim vào lòng đỏ trứng. Nếu thấy tăm đứng thẳng không nghiêng ngả thì là trứng tươi, ngược lại nếu tăm ghim vào không đứng vững là trứng đã hỏng.

Dùng đũa 

Sau khi đập trứng ra chén hoặc tô, bạn dùng một đôi đũa gắp thử phần lòng đỏ trứng. Nếu là trứng hỏng thì rất khó gắp và lòng đỏ trứng dễ bị vỡ ra. Nếu là trứng tươi thì bạn sẽ rất dễ để gắp và lòng đỏ trứng cũng rất dai chắc, đàn hồi, khó vỡ.

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