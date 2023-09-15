5 mẹo làm sạch nồi nhôm, cháy đen thui cũng trở nên bóng loáng như mới, nguyên liệu nhà nào cũng có

Mẹo vặt trong bếp 15/09/2023 15:10

Các bà nội trợ sẽ đỡ phải đau đầu mang việc phải nghĩ cách làm sạch nồi nhôm bị đen hay cách làm sạch xoong nồi bị cháy.

Chỉ với một vài nguyên liệu vô cùng đơn giản, dễ tìm kiếm cùng một vài thao tác dễ dàng thực hiện là bạn đã có thể làm sạch xoong nồi bị cháy một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Các bà nội trợ sẽ đỡ phải đau đầu mang việc phải nghĩ cách làm sạch nồi nhôm bị đen hay cách làm sạch xoong nồi bị cháy.

Dùng dấm làm sạch nồi nhôm

5 mẹo làm sạch nồi nhôm, cháy đen thui cũng trở nên bóng loáng như mới, nguyên liệu nhà nào cũng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dấm ko chỉ được chế biến trong các món ăn hàng ngay mà nó còn là chất rửa cực hiệu quả. Hãy thử làm sạch nồi nhôm bị đen hay cách làm sạch xoong nồi bị cháy sở hữu dấm nhé.

Các bạn chỉ cần đổ 3 muôi dấm và thêm nửa nồi nước sau đó mở vung đun sôi trong khoảng 30 phút, mùi cháy khét sẽ theo nước bay ra ngoài, những mảng bám hay cháy khét sẽ tự động tróc ra. Sau đó bạn chỉ cần rửa lại bằng nước sạch là xoong nồi lại bóng loáng như mới nhé.

Làm sạch nồi nhôm bằng muối

với cách làm sạch nồi nhôm bị đen, làm sạch xoong nồi bị cháy này thì chúng ta phải sử dụng thêm 1 chút dấm. Bạn chỉ cần rắc 1 lớp muối lên mặt bị cháy sau đó cho thêm 1 chút dấm ngâm từ 10 đến 15p rồi rửa sạch lại sở hữu nước. Cách làm này đã được phổ thông bà nội trợ áp dụng và rất hài lòng.

Dùng baking soda

5 mẹo làm sạch nồi nhôm, cháy đen thui cũng trở nên bóng loáng như mới, nguyên liệu nhà nào cũng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda hay được gọi là bột nở, rất quen thuộc với các phụ nữ nội trợ trong công việc vệ sinh. Với các công dụng tuyệt vời, baking soda còn có thể đánh bay lớp cháy dưới đáy nồi một cách hiệu quả. Với baking soda, bạn có thể thực hiện làm sạch xoong nồi bị cháy theo 2 cách.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc cho 2 muỗng bột baking soda vào nồi bị cháy và ngâm trong khoảng từ 3 - 6 tiếng. Việc làm này làm cho các mảng bám cháy đen bị mềm và bắt đầu bong dần ra. Sau đó dùng nước rửa chén rửa lại cho sạch hẳn.

Dùng vỏ trứng

Với những nồi làm bằng đất nung hay thủy tinh thì chỉ cần cho vào đó một ít vỏ trứng bóp vụn, rồi cho nước vào lắc. Sau đó xả nhiều lần bằng nước lạnh. Bên ngoài nồi hãy lấy bông thấm cồn để đánh bóng. Không nên sử dụng nước rửa chén bát vì sẽ bám mùi.

Dùng chanh làm sáng nồi nhôm

5 mẹo làm sạch nồi nhôm, cháy đen thui cũng trở nên bóng loáng như mới, nguyên liệu nhà nào cũng có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn lấy 2 quả chanh cắt lát mỏng sau đó xếp đè lên vết cháy, đổ thêm ít nước vào nồi rồi đun sôi, khi nước sôi bạn vặn nhỏ lửa và lấy miếng chanh chà xát lên chỗ cháy đến khi bong ra, và cọ sạch lại có nước.

Với các sản phẩm nồi nhôm hoặc hợp kim nhôm mới các bạn nên dùng để nấu những món xào, khi nấu nước cần lau thật khô ở mặt ngoài. Nồi sau khi đun nấu không nên để vào nước lạnh, rất dễ làm nồi biến dạng. Không nên dùng loại nồi này để chứa bột mì, rất dễ khiến bề mặt bị rỗ, xuất hiện lốm đốm.

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