Con gái bàng hoàng phát hiện cha tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, bất ngờ danh tính nghi phạm

Đời sống 31/10/2025 15:13

Ngày 30/10, Công an xã Thái Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai người liên quan trong vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà trên đường Trung Lập, xã Thái Mỹ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rạng sáng 29/10, người dân khu vực nghe nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ căn nhà nói trên. Khi chạy đến, họ thấy một phụ nữ trẻ hô lớn rằng cha ruột bị thương và đang nằm trong nhà bị khóa trái.

Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt, phá cửa tiếp cận hiện trường. Bên trong, một người đàn ông khoảng 60 tuổi được phát hiện bị thương rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Con gái bàng hoàng phát hiện cha tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, bất ngờ danh tính nghi phạm - Ảnh 1
Nghi án vợ dùng hung khí sát hại chồng rồi khóa cửa nhà ở xã Thái Mỹ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong nhà lúc xảy ra vụ việc có hai vợ chồng và con gái. Người chồng tên C (khoảng 60 tuổi), người vợ tên V (khoảng 60 tuổi).

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà V có thể đã dùng hung khí tấn công chồng rồi khóa cửa. Con gái phát hiện nên hô hoán, kêu cứu.

Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

