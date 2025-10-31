Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Một sản phụ mang thai tuần thứ 38 ở xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, bị giật tiền sản. Lực lượng chức năng xã Sơn Tây đã dốc toàn lực, khiêng võng, băng rừng, vượt đoạn đường sạt lở đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã băng rừng, vượt qua nhiều điểm sạt lở để đưa một sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này cấp cứu kịp thời.
Trước đó khoảng 15h30 ngày 30/10, Trung tâm Y tế Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận sản phụ Đ.T.D. (trú tại xã Sơn Tây), mang thai tuần thứ 38 bị tiền sản giật nặng.
“Phương án duy nhất để cứu bệnh nhân là phải phẫu thuật. Tuy nhiên, tuyến đường từ Sơn Tây xuống trung tâm tỉnh bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng, khiến việc vận chuyển vô cùng khó khăn”, đại diện Sở Y tế cho biết.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế tỉnh đã phối hợp lực lượng công an, quân đội, giao thông và chính quyền địa phương tổ chức hành trình đặc biệt, vượt gần 100km đường núi hiểm trở để đưa bệnh nhân về Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.
Các lực lượng được chia làm nhiều chặng: ở đoạn đường có thể đi được, xe cứu thương di chuyển với tốc độ tối đa; đến vị trí sạt lở, sản phụ được chuyển cáng, khiêng qua khu vực bùn đất, dốc trơn hoặc rừng rậm…
Trên suốt hành trình, các nhân viên y tế túc trực theo dõi huyết áp, truyền dịch và hỗ trợ hô hấp cho sản phụ.
"Chúng tôi bố trí nhiều phương tiện ứng trực dọc tuyến. Mỗi khi gặp đoạn sạt, lại phải chuyển phương tiện hoặc khiêng cáng băng rừng. Mưa vẫn chưa dứt, đường trơn trượt nhưng ai cũng đang nỗ lực hết sức để sản phụ D. được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Đan nói, giọng nghẹn.
Sau hơn 1,5 giờ di chuyển liên tục, lực lượng cứu hộ đã đưa sản phụ đến xã Sơn Hạ, còn cách Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi khoảng 40km. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng mổ, máy móc, máu và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu ngay khi xe cứu thương tới.
Đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình cứu sinh giữa mưa lũ của hàng chục con người đang dốc toàn lực vì sự an toàn của hai mẹ con nơi vùng cao Sơn Tây.
Lúc 19h30 tối cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết sản phụ đã được đưa đến bệnh viện, đang làm các xét nghiệm để tiến hành mổ, đưa em bé ra khỏi bụng mẹ.
“Tình hình đang khá nặng, phải nói là mọi người cùng hợp sức lại, cố gắng cứu sản phụ và thai nhi. Chúng tôi đang tiếp tục chạy đua, cố gắng để mẹ và em bé cùng an toàn. Hiện chưa thể nói được điều gì”, lãnh đạo bệnh viện nói.