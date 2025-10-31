Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Đời sống 31/10/2025 06:00

Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang xác minh, làm rõ về đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 30/10, lực lượng Công an phường Bình Trưng (Công an TP.HCM) cho hay đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả giữa các học sinh.

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật - Ảnh 1
Hai nhóm học sinh ẩu đả, đánh nhau ngay trên đường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hai nhóm học sinh ẩu đả trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại giao lộ Dương Văn An - đường số 14 (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Trong clip, khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ. Trong lúc ẩu đả, một thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu một học sinh khiến em này ngã xuống đất, co giật.

Người đi đường sau đó lao vào can ngăn, các học sinh mới giải tán.

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật - Ảnh 2
Một học sinh bị hành hung và nằm đất co giật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhóm thiếu niên xuất hiện trong vụ ẩu đả đều mặc đồng phục của một trường THPT trên địa bàn phường Bình Trưng.

Công an phường đã nắm bắt thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt

Khoảng 18h30 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

