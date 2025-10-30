Sau 3 ngày mất tích, người đàn ông ở Quảng Ngãi được phát hiện tử vong dưới giếng nước.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 13h ngày 30/10, người dân đi làm rẫy tại cánh đồng Động Triều, thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, thì phát hiện thi thể dưới giếng nước.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường nhanh chóng cử lực lượng đến ngay hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức T. (SN 1951, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thông tin từ gia đình, ông T. đã rời khỏi nhà từ sáng 27/10 và mất liên lạc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể ông Thìn được phát hiện dưới giếng nước - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 14/10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong dưới giếng nước sâu.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người thân đến nhà thì bất ngờ không thấy anh Nguyễn Văn H., ( 50 tuổi, ngụ ấp Rẫy, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nên tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh. Sau đó, họ phát hiện anh H. đã tử vong trong một giếng nước sâu hơn 03 mét của căn nhà lân cận. Căn nhà này thường xuyên vắng chủ nên cửa đóng kín.

Tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn tồn tại nhiều giếng nước sâu có từ hàng chục năm trước tiềm ẩng nguy cơ xảy ra tai nạn (Ảnh: Minh họa)

Vụ việc được trình báo đến công an xã, sau đó các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, anh Nguyễn Văn H. sống độc thân, là nhân viên bảo vệ của một cơ quan trên địa bàn. Thời gian gần đây, anh có biểu hiện buồn bã, túng quẫn do nợ nần tiền bạc với người khác.

