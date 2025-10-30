Ba nữ sinh đi xe đạp điện va chạm với ô tô tải: 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương

Đời sống 30/10/2025 16:45

Ba nữ sinh tại Đắk Lắk di chuyển trên một xe đạp điện đã va chạm mạnh với xe tải khiến 1 em tử vong và 2 em bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến 3 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h50 ngày 29/10, tại đường 25B, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Ba nữ sinh đi xe đạp điện va chạm với ô tô tải: 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương - Ảnh 1
Hình ảnh vụ tai nạn khiến 1 học sinh thiệt mạng, 2 em bị thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại thời điểm trên, xe tải do ông N.V.D. (40 tuổi, ngụ phường Tân An) điều khiển, lưu thông trên đường 25B theo hướng từ quốc lộ 14 ra quốc lộ 26. 

Khi đến khu vực giao nhau với đường 28B, xe tải va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.Q. (13 tuổi, học sinh lớp 8A8 Trường THCS Trần Quang Diệu) điều khiển.

Trên xe đạp điện, Q. chở theo 2 bạn học cùng lớp là N.N.B.T. và N.H.G.H. (cùng 13 tuổi, ngụ phường Tân An). 

Cú va chạm mạnh với xe tải khiến em N.H.G.H. chết tại chỗ, hai em Q. và T. bị thương. 

 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm ở học sinh, nhất là các trường hợp chạy xe đạp điện, xe máy điện.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ trong vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ trong vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng

Hàng xóm xót xa cho gia cảnh cùng xúm tay lo hậu sự cho Trang. Ai cũng thắt lòng khi chứng kiến 2 đứa trẻ nhỏ dại ngồi bên di ảnh mẹ, đứa em lâu lâu lại khóc mếu “Mẹ nói đi làm mua sữa cho con, mà giờ lũ cuốn mẹ rồi...”

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trong lúc vùng vẫy trốn tránh lực lượng chức năng, người đàn ông rơi từ trên cột điện cao thế xuống đất

Trong lúc vùng vẫy trốn tránh lực lượng chức năng, người đàn ông rơi từ trên cột điện cao thế xuống đất

Video 41 phút trước
Bị từ chối phục vụ tận nơi, nữ tài xế lao xe vào cửa hàng trà sữa khiến 1 người gần đó bị thương

Bị từ chối phục vụ tận nơi, nữ tài xế lao xe vào cửa hàng trà sữa khiến 1 người gần đó bị thương

Video 1 giờ 11 phút trước
Danh tính thi thể dưới giếng nước ở Quảng Ngãi: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Danh tính thi thể dưới giếng nước ở Quảng Ngãi: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Lưu Diệc Phi khẳng định quyền lực của bản thân chỉ qua hành động này

Lưu Diệc Phi khẳng định quyền lực của bản thân chỉ qua hành động này

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Video 1 giờ 41 phút trước
Ba nữ sinh đi xe đạp điện va chạm với ô tô tải: 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương

Ba nữ sinh đi xe đạp điện va chạm với ô tô tải: 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Trộm táo tợn dùng máy nâng đánh cắp cây ATM trong đêm khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Trộm táo tợn dùng máy nâng đánh cắp cây ATM trong đêm khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Sau đêm nay, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính thi thể dưới giếng nước ở Quảng Ngãi: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Danh tính thi thể dưới giếng nước ở Quảng Ngãi: Nạn nhân đã mất tích 3 ngày

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ trong vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ trong vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ