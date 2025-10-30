Ba nữ sinh tại Đắk Lắk di chuyển trên một xe đạp điện đã va chạm mạnh với xe tải khiến 1 em tử vong và 2 em bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến 3 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h50 ngày 29/10, tại đường 25B, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh vụ tai nạn khiến 1 học sinh thiệt mạng, 2 em bị thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại thời điểm trên, xe tải do ông N.V.D. (40 tuổi, ngụ phường Tân An) điều khiển, lưu thông trên đường 25B theo hướng từ quốc lộ 14 ra quốc lộ 26.

Khi đến khu vực giao nhau với đường 28B, xe tải va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.Q. (13 tuổi, học sinh lớp 8A8 Trường THCS Trần Quang Diệu) điều khiển.

Trên xe đạp điện, Q. chở theo 2 bạn học cùng lớp là N.N.B.T. và N.H.G.H. (cùng 13 tuổi, ngụ phường Tân An).

Cú va chạm mạnh với xe tải khiến em N.H.G.H. chết tại chỗ, hai em Q. và T. bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm ở học sinh, nhất là các trường hợp chạy xe đạp điện, xe máy điện.

