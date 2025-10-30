Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 30/10/2025 14:16

Học sinh bị nhóm bạn học đánh hội đồng bất tỉnh trong quán bida ở Nghệ An đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhanh chóng phẫu thuật sọ não kịp thời.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/10, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An), cho biết công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam học sinh ở xã này bị nhóm bạn đánh phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 15 ngày 27/10, tại quán bida 98, thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), nam sinh N.H.B.D (học lớp 10, ngụ xóm Lâm Sơn) bị 2 học sinh đang học lớp 10 cùng trường là N.X.M và T.H.H (đều ngụ xóm Xuân Hiền, xã Bích Hào) dùng gậy bida đánh.

Hậu quả, D. bị thương tích nặng vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Học sinh đang đứng xem chơi bida bất ngờ bị tấn công tới tấp - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An) gửi Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, trong quá trình chơi bida, nhóm học sinh này xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.  

Sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương xác minh và cử giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên học sinh và phụ huynh.

Hình ảnh từ camera tại quán cho thấy, vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 8 người, trong đó có nhiều học sinh đang đánh và xem đánh bida tại quán. Bất ngờ, một nam sinh lao vào đánh N.H.B.D khi D. đang đứng bên cạnh bàn cùng một nam sinh khác để xem đánh bida.

Ngay sau đó, một nam sinh khác mặc áo trắng cũng lao vào, dùng gậy đánh N.H.B.D. Nạn nhân không thể phản kháng và khụy xuống nền nhà. Một số nam sinh sau đó đã can ngăn, sự việc dừng lại nhưng khoảng 1 phút sau, 2 nam sinh này tiếp tục dùng gậy tấn công N.H.B.D khiến nạn nhân bị thương.

Một người thân của N.H.B.D cho biết D. bị đánh chấn thương sọ não nặng. Sau 2 ngày hôn mê tại phòng hồi sức tích cực, D. đã được phẫu thuật và tiếp tục theo dõi.

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Từ khóa:   đánh bạn chấn thương tin moi bạo lực học đường

