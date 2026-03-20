Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đại phú đại quý bất ngờ, vàng bạc châu báu đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đại phú đại quý bất ngờ, vàng bạc châu báu đầy nhà vào đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình tươi sáng hơn hẳn. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này vô cùng thuận lợi mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay.

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đại phú đại quý bất ngờ, vàng bạc châu báu đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để có được điều này tuổi Tý cũng phải đánh đổi không ít thứ. Đôi khi vì mải chạy theo sức hút của đồng tiền mà bỏ quên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Con giáp này nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong thời gian này đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng. Có thể điều này sẽ gây mệt mỏi và căng thẳng nhưng nếu vượt qua được thì chắc chắc thành quả trong tương lai sẽ khiến bản mệnh hài lòng.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, nhờ Chính Quan nên có thời gian làm việc rất hiệu quả của con giáp tuổi Sửu, khi bạn hoàn thành hết công việc này đến công việc khác. Hẳn nhiên bạn là người đam mê công việc, nhưng cũng đừng vì thế mà quên dành thời gian cho những người thân yêu trong gia đình, hay những người mà bạn yêu quý nhé.  

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đại phú đại quý bất ngờ, vàng bạc châu báu đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mong muốn lớn nhất của bạn trong thời gian này là được đi du ngoạn đâu đấy để thả lỏng tinh thần và có những phút giây thật thoải mái. Tùy vào điều kiện thực tế mà bạn có thể bố trí cho mình một chuyến nghỉ ngơi, thư giãn nhé, đừng quá bận lòng vì công việc.
 

Ngũ hành xung khắc dự báo đây là ngày mà bản mệnh đối lập quan điểm với một người nào đó trong gia đình, một nhóm làm việc. Nếu bạn làm điều này chỉ để thể hiện cái tôi thì nên xem xét lại. Tuy nhiên nếu bạn có ý tưởng, kế hoạch của riêng mình thì đừng ngại bảo vệ những kế hoạch đó nhé.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, tuổi Hợi có tin vui nhờ Chính Quan trợ vận. Con giáp này có tài và cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến, khẳng định vị trí hiện tại của mình là hoàn toàn xứng đáng. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán được khách hàng yêu quý. 

Đúng 4 ngày 20, 21, 22 và 23/3, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đại phú đại quý bất ngờ, vàng bạc châu báu đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên mặt tình cảm lại hoàn toàn trái ngược do Thổ khắc Thủy. Người độc thân dù có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động, kén cá chọn canh. Nhiều người có gia đình thì đau đầu vì con cái, mọi sự lo lắng đều đổ dồn về bạn.

 

Tuổi Hợi mà biết đủ thì có lẽ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn vẫn còn hay hơn thua so bì tiền bạc với những người xung quanh nên khổ tâm. Đầu óc mệt mỏi vì chữ tiền là do bạn suy nghĩ quá phức tạp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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