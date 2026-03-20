Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn vào đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, Thiên Ấn chiếu mệnh cho biết tuổi Sửu sẽ không bị lép vế trong công việc, ngược lại bạn còn tự tin hơn mọi ngày. Nhờ sự quyết đoán và uy tín nên tuổi này luôn được mọi người tín nhiệm. Bạn dành được lợi thế về phía mình, nhưng đừng kiêu ngạo quá kẻo làm mất mối làm ăn tốt. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc tốt đẹp nhờ Tam Hội nâng đỡ. Sửu có nhiều mối quan hệ xã giao tốt đem lại cơ hội kiếm tiền. Thời gian này bạn nhận được sự ủng hộ từ những người thân thiết nên cũng không gặp khó khăn về tiền.

 

Vận trình tình cảm không tốt vì Thổ Thủy tương khắc. Bạn trẻ tuổi Sửu tính tình sáng nắng chiều mưa khiến nửa kia mệt mỏi vì phải chiều ý bạn. Con cái ngang ngược, hay cãi lại cha mẹ, cẩn thận kẻo đàn đúm với những bạn có tính cách không tốt.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, tuổi Mão được Tam Hợp nâng đỡ nên kinh doanh rất lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Dù làm công việc gì thì cũng có lộc, không sợ sa cơ lỡ bước.

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thủy sinh Mộc báo tin vui cho đường tình cảm. Những bạn tuổi Maox độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng, đặc biệt là vào buổi tối.

Thiên Tài tinh không khuyến khích tuổi này tham gia vào mấy trò đỏ đen dù có gặp may mắn đến đâu cũng dễ hao tài. Bạn kiếm ra tiền, nhanh nhẹn, hào phóng nhưng dễ mất tiền vì quá chú trọng vẻ bề ngoài và danh tiếng của bản thân.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, có Lục Hợp hỗ trợ tuổi Dậu được nghe nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng. Những bài học này sẽ đưa bạn tiến xa hơn trong chương tiếp theo của cuộc sống.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận đang lên như diều gặp gió, tiền bạc luôn dư dả trong ngày Chính Tài giúp sức. Người tuổi Dậu đang kinh doanh thu về nhiều tài lộc rất rực rỡ, nhiều người có tiền trả nợ trong đúng thời điểm khó khăn. 

Thổ - Kim tương sinh là dấu hiệu tốt để bản mệnh cải thiện tình cảm vợ chồng, đôi lứa. Người độc thân đào hoa nở rộ trong ngày này, dễ gặp được người xứng đôi, vừa lứa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/3/2026, 3 con giáp Phát Tài không ngừng, giàu nứt đố đổ vách, tiền vào tới tấp, Phú Quý vô tận

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/3/2026, 3 con giáp Phát Tài không ngừng, giàu nứt đố đổ vách, tiền vào tới tấp, Phú Quý vô tận

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phát Tài không ngừng, giàu nứt đố đổ vách, tiền vào tới tấp, Phú Quý vô tận vào đúng 20h hôm nay, ngày 19/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ