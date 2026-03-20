Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, công việc của tuối Tý khá thuận lợi nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người khéo léo trong việc thu hút khách hàng nên bán đắt hàng cũng là chuyện đương nhiên. Nay tốt cho những ai muốn đi làm ăn xa, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng hoặc chuyển nhượng mặt bằng. 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc khởi sắc nhờ Thực Thần trợ vận. Ngoài công việc chính thì nhiều bạn tuổi này còn chịu khó bươn chải để kiếm thêm thu nhập bên ngoài. Trời xanh có mắt thương cho tuổi này số vất vả nhưng chịu khó, không sợ khó khăn nên cũng có đồng ra đồng vào, ăn no mặc ấm.

 

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn vì hai hành Thủy tương hòa. Đôi lúc bạn khá nóng tính làm phật ý người thân nhưng vì họ quá quen với tính cách của bạn nên cũng bỏ qua. Người lớn tuổi trong nhà thì khó tính, nói nhiều nhưng vẫn được con cái quan tâm tận tình.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, tuổi Dần được Lục Hợp tương trợ nên công việc bớt được rắc rối. Bạn rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người bằng năng lực của mình khi làm việc. Tuổi này làm những công việc tự do sẽ bớt được rắc rối tồn đọng từ trước.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Thủy sinh Mộc nên con giáp này được người ấy quan tâm nhiều hơn bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngọt ngào. Bạn nào độc thân sẽ luôn thu hút và gây thiện cảm nếu không quá cứng đầu, làm như thế sẽ mất đi vẻ dịu dàng và sự sẵn sàng lắng nghe.

Chính Tài trợ mệnh nên đường tài lộc khởi sắc, có dấu hiệu được tăng lương, tăng lượng khách hàng mua bán. Nếu muốn kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới, bạn nên bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, nhờ Tam hợp nên tuổi Thân có thể dễ dàng ghi điểm với đối tượng của mình trong thời gian này. Không những thế đào hoa nở rộ khiến bạn tha hồ lựa chọn đối tượng mới cho mình. Song, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu kỹ đối phương trước khi bước vào mối quan hệ.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiếm được nhiều tiền lại biết quản lý tài chính với những chỉ dẫn sáng suốt của Thiên Tài, tuổi Thân ngày càng giàu có, dư dả, có thể giúp đỡ những người xung quanh. Không những thế, nhiều người tuổi này còn có thể nhanh nhạy và mở rộng kinh doanh khi cơ hội tới với mình.

Thổ - Kim tương sinh giúp cho khía cạnh sức khỏe của bản mệnh được cải thiện nhanh chóng. Người ốm bệnh sẽ tìm được bác sĩ, thầy thuốc giỏi để chữa được bệnh của mình.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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