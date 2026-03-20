Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Đời sống 20/03/2026 08:00

Quán cafe ca nhạc rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 20h40 ngày 19/3, một vụ cháy đã xảy ra tại quán “hát cho nhau nghe” ở đầu ngõ 60 phố Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội).

Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ người dân cho biết, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực hỗ trợ chữa cháy và thông báo cho lực lượng chức năng.

Lúc đó, 3 người đang hát bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài”, một người dân tại hiện trường cho biết. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 nhanh chóng tới hiện trường.

Đám cháy Hiện trường vụ cháy tối 19/3 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, đến hơn 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

Chồng cấm vợ đi làm để có thu nhập cho gia đình vì lý do giới tính bị xử phạt thế nào?

Xem thêm
TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp cuộc đời sang trang, Tài Lộc khả quan, vàng bạc ngập két, làm ăn thu bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp cuộc đời sang trang, Tài Lộc khả quan, vàng bạc ngập két, làm ăn thu bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/3/2026, đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/3/2026, đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/3/2026, 3 con giáp đếm tiền mềm tay, Lộc về tưng bừng, đại gia kếch xù, Phú Quý Vinh Hoa, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di

Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu

Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu

Đời sống 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu

Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng

Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng