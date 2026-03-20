Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Quán cafe ca nhạc rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 20h40 ngày 19/3, một vụ cháy đã xảy ra tại quán “hát cho nhau nghe” ở đầu ngõ 60 phố Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội).

Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ người dân cho biết, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực hỗ trợ chữa cháy và thông báo cho lực lượng chức năng.

“Lúc đó, 3 người đang hát bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài”, một người dân tại hiện trường cho biết. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 nhanh chóng tới hiện trường.

Đám cháy Hiện trường vụ cháy tối 19/3 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, đến hơn 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-tai-quan-hat-cho-nhau-nghe-o-ha-noi-khach-chay-thoat-ra-ngoai-755688.html