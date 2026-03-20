Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà trong 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), được Tam Hợp chiếu cố nên tuổi Mão không gặp khó khăn trong công việc. Bạn là con giáp cẩn thận nên làm gì cũng rất tỉ mỉ, hiếm khi để xảy ra sai sót. Bạn buôn bán khá hợp khách trẻ tuổi, hãy niềm nở và học cách lắng nghe, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ những người xa lạ. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc đi lên vì có Thiên Tài trợ vận. Bản mệnh không còn phải lo áp lực tài chính đè nặng lên vai, hôm nay nhiều người sẽ đi trả nợ hoặc được trả nợ. Tuổi này có thể thử vận may của mình bằng cách săn hàng giảm giá hoặc mua vé số, lộc tuy nhỏ nhưng khiến bạn vui cả ngày.

 

Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ Thủy dưỡng Mộc. Cả bạn và người ấy đều dành nhiều sự quan tâm, từ đó có thể thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi này sinh con, cầu duyên hoặc đi thăm người thân ở xa.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), con giáp này có những định hướng khá khôn ngoan và chính xác về con đường kiếm tiền của mình, nhờ vậy lợi nhuận thu về rất khả quan. Những người làm công ăn lương được hưởng những điều xứng đáng với công sức đã bỏ ra, tiền bạc khá dồi dào. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh, nhờ việc biết tính toán, có đầu óc nhanh nhạy nên việc làm ăn của bạn khá trôi chảy. Ngày này, bản mệnh có thể thoải mái làm giàu bằng chính bàn tay của mình. Song bạn vẫn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để không vung tay quá trán nhé. Hãy nhớ tiết kiệm và đầu tư số tiền mình có một cách hợp lý để duy trì tài khí. 

Hỏa sinh Thổ là tín hiệu tích cực cho đường tình duyên của những chú Dê, nhờ vậy bạn có thể đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều thấy ấm áp khi có người ở bên thương yêu, chăm sóc và thấu hiểu những suy nghĩ của mình.

 

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), người tuổi Dậu được đánh giá là vượng cát khí nhờ Tam Hợp cục độ mệnh, hứa hẹn nhiều niềm vui đang chờ đón bản mệnh. Công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt, được quý nhân tương trợ, con giáp này chỉ cần khéo léo phát huy năng lực thì không khó để đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước đó. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp số mệnh Phú Quý, được cát tinh vây quanh, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn trên phương diện tài lộc, con giáp này cũng sẽ gặt hái được thành công rực rỡ, vượt ngoài mức mong chờ của mình. Thiên Tài đặc biệt trợ giúp cho những ai kinh doanh buôn bán gặp thời nên buôn may bán đắt, phát tài phát lộc. Hơn nữa, có cát tinh ở bên, quý nhân có thể sẽ xuất hiện để chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh. 

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc làm giảm bớt phần nào niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Con giáp này tưởng chừng đã chạm tay vào hạnh phúc, có được người ở bên chân thành yêu thương mình nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng mình bạn.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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