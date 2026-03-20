Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, 3 con giáp Lộc ùa về như thác, gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc ùa về như thác, gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời từ ngày 20/3 đến 31/3 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Mão đang có chiều hướng tăng tiến. Có được thành quả này cũng không phải là điều dễ dàng gì bởi bản mệnh cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức và tâm trí, phải dồn hết sự tập trung mới có được như bây giờ.

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, 3 con giáp Lộc ùa về như thác, gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân thì vẫn đang mải mê với công việc mà xao nhãng chuyện yêu đương. Sống trong sự cô đơn quá lâu cũng khiến bản mệnh dần quen với cảm giác đó, khi có người nhắc đến chuyện kết hôn thì lại cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian tự do, không phải chịu trách nhiệm với ai.

Con giáp tuổi Dần 

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, Thực Thần xuất hiện sẽ mang tới một ngày vui vẻ, rộn ràng tiếng cười cho người tuổi Dần. Bản mệnh cũng có cơ hội để cải thiện mối quan hệ với người thân, hàng xóm hay đồng nghiệp của mình trong ngày này, cơ hội hóa giải căng thẳng, mâu thuẫn đã đến với bạn rồi đấy nhé.

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, 3 con giáp Lộc ùa về như thác, gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng khiến bản mệnh cảm nhận thấy rõ ràng rằng sức khỏe của mình không được tốt, làm việc một chút là đã mệt và không thể tập trung. Bạn nên ăn nhiều hoa quả và những món ăn giúp bổ máu vì sẽ rất tốt cho việc cải thiện tình hình hiện tại của bạn đấy nhé.

Con giáp tuổi Tỵ 

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, đường sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp Tam Hội nên bạn nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những khó khăn trong thời gian qua đều được giải quyết triệt để. Thậm chí người làm công nhân viên chức sắp tới còn có người giúp đỡ để nhân đôi nhiều cơ hội mới thăng tiến.  

Liên tiếp từ ngày 20/3 đến 31/3, 3 con giáp Lộc ùa về như thác, gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa sinh Thổ nên tình duyên bớt được lận đận, người độc thân sốt ruột tìm người yêu nên nhờ người lớn mai mối, cơ hội thành công hôm nay khá cao. Tình yêu và hôn nhân như ý, đối phương luôn ủng hộ và tin tưởng ở bạn. 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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