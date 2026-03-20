5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe trong 5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), tuổi Thìn được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình thăng hoa rực rỡ. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Đây là thời gian con giáp này có thể tạm gác công việc bận rộn lại để chiều chuộng bản thân một chút với những cảm xúc lãng mạn, tích cực, với những thứ mà mình yêu thích.

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Thìn được quý nhân soi đường chỉ lối tìm thấy mối nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh cần chủ động tìm kiếm và giành lấy hạnh phúc cho mình, biết đâu đối phương cũng có tình cảm với mình thì sao. Vì thế, con giáp này hãy nhân cơ hội tốt mà bày tỏ lòng mình để sớm có người chung đôi.

Vận may của tuổi Thìn còn ở phương diện tài lộc, người buôn bán kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy tay. Nhìn chung, công việc của con giáp này đã đi vào quỹ đạo ổn định, lợi nhuận thu về cũng không còn bấp bênh nữa mà còn tăng gấp đôi gấp ba, rất đáng để mong chờ.

Con giáp tuổi Ngọ 

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), có Tam Hợp khiến nhiều người tuổi Ngọ mới yêu được đắm chìm trong chuyện tình yêu chớm nở của mình. Nhiều cặp đôi có những kế hoạch vô cùng lý tưởng để cả hai cùng có những chuyến du lịch thú vị trong năm mới này.

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài giúp cho túi tiền của con giáp tuổi Ngọ thêm phần cải thiện, bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, tốt hơn nhiều so với thời gian trước. Cơ hội thăng chức tăng lương sẽ mau chóng tìm đến bạn trong ngày này.  

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt sau khi bạn duy trì được thói quen ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ. Có thể thấy mỗi ngày bạn xuất hiện với vẻ rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. 

Con giáp tuổi Tỵ 

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), tuổi Tỵ tràn đầy năng lượng, chăm chỉ làm việc và bạn sẽ có bước tiến nhảy vọt trong công việc. Ngoài ra, nếu có cơ hội tham gia các hoạt động tiệc tùng thì bạn đừng bỏ lỡ, điều này không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn giúp bạn có cơ hội gặp được quý nhân.

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình cảm ôn hòa nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Bạn đau ốm, mệt mỏi mà vẫn có người tận tình chăm sóc cho bạn chính là hạnh phúc rồi đó.

 

Tuổi này tuy không giàu có nhưng được cái tâm luôn hướng thiện, nhờ vậy mà mặt tiền bạc cũng giảm bớt xui xẻo phần nào. Bạn không cần phải đau đầu về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên bạn cũng cần để ra một khoản tiết kiệm riêng cho mình phòng lúc ốm đau.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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