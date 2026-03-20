Chuyên gia nói gì về khả năng lây lan của ca tử vong do não mô cầu ở Phú Quốc?

Sức khỏe 20/03/2026 11:31

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 18/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh về một trường hợp bệnh nhân T.H.N.Y. (11 tuổi, học sinh ở Trường tiểu học Dương Đông 4, đặc khu Phú Quốc) nghi bị mắc bệnh viêm não mô cầu.

Theo đó, mới đây bệnh nhân Y. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng tái tím và nổi ban khắp người. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã thực hiện hồi sức tích cực.

Do diễn biến quá nhanh, bệnh nhân đã không qua khỏi. Với biểu hiện bệnh trên, bác sĩ nghi bệnh nhân Y. mắc bệnh viêm não mô cầu. Đồng thời qua truy vết tìm hiểu, Y. trong lúc phát bệnh chỉ đi học rồi về nhà ở khu phố 10 Dương Đông.

Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trong cộng đồng

Theo thông tin báo Dân Trí, theo báo cáo nhanh do bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Phú Quốc ký ban hành, trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bé Y. chỉ đi học tại trường tiểu học Dương Đông 4 rồi về nơi ở. Bé không có bệnh nền, không nhớ tiền sử tiêm vaccine.

Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan y tế ghi nhận bệnh nhi có tiếp xúc gần với những người trong gia đình sống cùng phòng trọ. Khu nhà trọ nơi trẻ ở có hàng chục người.

Căn cứ về đặc điểm dịch tễ, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường đông người như trường học, nhà trọ. Bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Trung tâm y tế Phú Quốc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Do đó, các cơ quan chức năng, trung tâm y tế và trạm y tế ở Phú Quốc được yêu cầu khẩn trương triển khai 8 nội dung.

Thứ nhất, quản lý và xử lý người tiếp xúc gần với ca bệnh. Thứ hai, xử lý môi trường ổ dịch. Thứ ba, tăng cường giám sát, phát hiện ca nghi ngờ tại cơ sở khám chữa bệnh. Thứ tư, lấy mẫu xét nghiệm.

Thứ năm, giám sát chủ động mở rộng trong cộng đồng và trường học. Thứ sáu, truyền thông phòng, chống bệnh. Thứ bảy, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi ngờ và các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định. Thứ tám, tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và địa phương trong phòng chống dịch.

Nhiều tỉnh thành ghi nhận ca mắc viêm màng não mô cầu

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu ở nhiều tỉnh thành (như Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai).

Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong vì bệnh viêm màng não mô cầu trong bối cảnh thời tiết đông xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai nhiều nội dung.

Một là, tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hai là đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh viêm màng não mô cầu.

Ba là đảm bảo tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm.

Bốn là, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực.

Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương phải chỉ đạo các đơn vị y tế báo cáo đầy đủ trường hợp mắc bệnh và ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.

NÓNG: Phát hiện ổ dịch viêm não mô cầu tại tỉnh Thái Bình

Qua điều tra dịch tễ ghi nhận có 74 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong thời gian 14 ngày trước khởi phát, người bệnh không đi vào vùng dịch, không tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định. Bệnh nhân cũng chưa được tiêm vaccine có thành phần não mô cầu.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nóng: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế lừa đảo tinh vi

Nóng: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế lừa đảo tinh vi

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh đã hoàn vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác

Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh đã hoàn vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đổi đời sau ngày 20/3/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, Tiền Tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều hanh thông

Đổi đời sau ngày 20/3/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, Tiền Tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy đúng ngày 21/3/2026

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy đúng ngày 21/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vì sao Trương Lăng Hách tiếp tục bị lu mờ so với nam phụ ở phim?

Vì sao Trương Lăng Hách tiếp tục bị lu mờ so với nam phụ ở phim?

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sức khỏe 3 giờ 20 phút trước

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ độc tố quá mức

7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ độc tố quá mức

Hy hữu: Trẻ bị viêm nhiễm do đồ chơi kẹt ở vùng kín

Hy hữu: Trẻ bị viêm nhiễm do đồ chơi kẹt ở vùng kín

Cảnh báo: Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu

Cảnh báo: Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu

Cảnh báo: Từ viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị siêu vi khuẩn 'ăn' vào não và tim

Cảnh báo: Từ viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị siêu vi khuẩn 'ăn' vào não và tim

Bác sĩ tá hỏa ổ rận mu bám dày trên mí mắt người phụ nữ

Bác sĩ tá hỏa ổ rận mu bám dày trên mí mắt người phụ nữ

Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam

Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam