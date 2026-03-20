Chuyên gia nói gì về khả năng lây lan của ca tử vong do não mô cầu ở Phú Quốc?

Sức khỏe 20/03/2026 11:31

Căn cứ về đặc điểm dịch tễ, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường đông người như trường học, nhà trọ.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 18/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh về một trường hợp bệnh nhân T.H.N.Y. (11 tuổi, học sinh ở Trường tiểu học Dương Đông 4, đặc khu Phú Quốc) nghi bị mắc bệnh viêm não mô cầu.

Theo đó, mới đây bệnh nhân Y. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng tái tím và nổi ban khắp người. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã thực hiện hồi sức tích cực.

Do diễn biến quá nhanh, bệnh nhân đã không qua khỏi. Với biểu hiện bệnh trên, bác sĩ nghi bệnh nhân Y. mắc bệnh viêm não mô cầu. Đồng thời qua truy vết tìm hiểu, Y. trong lúc phát bệnh chỉ đi học rồi về nhà ở khu phố 10 Dương Đông.

Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trong cộng đồng

Theo thông tin báo Dân Trí, theo báo cáo nhanh do bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Phú Quốc ký ban hành, trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bé Y. chỉ đi học tại trường tiểu học Dương Đông 4 rồi về nơi ở. Bé không có bệnh nền, không nhớ tiền sử tiêm vaccine.

Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan y tế ghi nhận bệnh nhi có tiếp xúc gần với những người trong gia đình sống cùng phòng trọ. Khu nhà trọ nơi trẻ ở có hàng chục người.

Căn cứ về đặc điểm dịch tễ, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường đông người như trường học, nhà trọ. Bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

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Trung tâm y tế Phú Quốc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Do đó, các cơ quan chức năng, trung tâm y tế và trạm y tế ở Phú Quốc được yêu cầu khẩn trương triển khai 8 nội dung.

Thứ nhất, quản lý và xử lý người tiếp xúc gần với ca bệnh. Thứ hai, xử lý môi trường ổ dịch. Thứ ba, tăng cường giám sát, phát hiện ca nghi ngờ tại cơ sở khám chữa bệnh. Thứ tư, lấy mẫu xét nghiệm.

Thứ năm, giám sát chủ động mở rộng trong cộng đồng và trường học. Thứ sáu, truyền thông phòng, chống bệnh. Thứ bảy, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi ngờ và các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định. Thứ tám, tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và địa phương trong phòng chống dịch.

Nhiều tỉnh thành ghi nhận ca mắc viêm màng não mô cầu

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu ở nhiều tỉnh thành (như Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai).

Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong vì bệnh viêm màng não mô cầu trong bối cảnh thời tiết đông xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai nhiều nội dung.

Một là, tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hai là đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh viêm màng não mô cầu.

Ba là đảm bảo tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm.

Bốn là, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực.

Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương phải chỉ đạo các đơn vị y tế báo cáo đầy đủ trường hợp mắc bệnh và ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.

NÓNG: Phát hiện ổ dịch viêm não mô cầu tại tỉnh Thái Bình

NÓNG: Phát hiện ổ dịch viêm não mô cầu tại tỉnh Thái Bình

Qua điều tra dịch tễ ghi nhận có 74 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong thời gian 14 ngày trước khởi phát, người bệnh không đi vào vùng dịch, không tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định. Bệnh nhân cũng chưa được tiêm vaccine có thành phần não mô cầu.

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