Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Đời sống 30/10/2025 12:16

Ngày 30/10, Thùy, 46 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản. Thùy đã trộm tiền, vàng của cô chồng gần 2 tỉ đồng.

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai - Ảnh 1
Nguyễn Thị Bích Thùy tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, chiều 28/10, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) là người bị tình nghi nên mời Thùy về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà Xuyên.

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai - Ảnh 2
ang vật vụ án (tiền, vàng) mà Công an tỉnh An Giang đã thu hồi lại cho nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Mỹ Đức báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xuống phối hợp Công an xã Mỹ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và thu hồi trên 470 triệu động và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Bước đầu Nguyễn Thị Bích Thùy khai nhận, khoảng 3 tuần trước, Thùy được bà Xuyên kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 18h ngày 19-10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ phát hiện người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp tin moi trộm vàng

TIN MỚI NHẤT

Bé trai đi khám vì đau tai, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ bên trong là một con gián

Bé trai đi khám vì đau tai, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ bên trong là một con gián

Video 13 phút trước
Cả xóm hợp sức bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,5 mét bên bờ sông

Cả xóm hợp sức bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,5 mét bên bờ sông

Video 26 phút trước
Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Sức khỏe 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền tự động chui vào túi, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền tự động chui vào túi, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do mỹ nhân Vương Tổ Hiền rời showbiz

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do mỹ nhân Vương Tổ Hiền rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới (ngày 5/11), ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới (ngày 5/11), ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Nữ sinh phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị ở trường

Nữ sinh phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị ở trường

Thế giới 2 giờ 8 phút trước
Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Đời sống 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại cạnh thùng rác tại sân bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang

Phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại cạnh thùng rác tại sân bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang