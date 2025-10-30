Ngày 30/10, Thùy, 46 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản. Thùy đã trộm tiền, vàng của cô chồng gần 2 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Bích Thùy tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, chiều 28/10, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) là người bị tình nghi nên mời Thùy về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà Xuyên.

ang vật vụ án (tiền, vàng) mà Công an tỉnh An Giang đã thu hồi lại cho nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Mỹ Đức báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xuống phối hợp Công an xã Mỹ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và thu hồi trên 470 triệu động và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Bước đầu Nguyễn Thị Bích Thùy khai nhận, khoảng 3 tuần trước, Thùy được bà Xuyên kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 18h ngày 19-10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.

