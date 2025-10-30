Tại xã Trà Tân, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Lai cho biết sạt lở tại thôn Ngọc Giác khiến anh Nguyễn Thế Diện, 33 tuổi, bị đất đá vùi lấp nửa người, gãy tay và xương sườn. Anh được khiêng bộ đến trạm y tế, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ VnExpress, tại xã Trà Giáp, các tuyến đường vào trung tâm xã có 12 điểm sạt lở lớn khiến nhiều thôn bị cô lập. Trưa nay, 9 ngôi nhà ở thôn 2 và 3 bị đất đá vùi lấp, 3 người bị thương nặng. Một người bị cây đổ đè trúng. Do đường bị chia cắt, lực lượng tại chỗ phải dùng cáng khiêng nạn nhân xuống Trung tâm Y tế cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, tuyến quốc lộ 40B đang tắc nhiều điểm do sạt lở, nên việc vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện tuyến trên rất khó khăn. Địa phương đã báo cáo thành phố để xin hỗ trợ khẩn cấp.

Sáng nay, lũ cuốn hai ngôi nhà ở thôn Ngọc Tu, hai nhà khác có nguy cơ sạt lở. Tổng số nhà bị vùi lấp, cuốn trôi từ ngày 27/10 đến nay ở Trà Tân là 36.

Còn tại xã Trà Tân, sáng 29/10, lũ cuốn trôi thêm 2 ngôi nhà của người dân tại thôn Ngọc Tu, 2 căn khác đang có nguy cơ cao.

Từ ngày 27/10 đến nay, toàn xã Trà Tân có khoảng 36 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.

Riêng khuya 27/10, tại nóc Ông Yên (thôn Ngọc Giác), 11 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Khu dân cư này có 48 nhân khẩu, rất may người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước đó nên không có thiệt hại về người.

Sạt lở sáng 29/10 tại thôn Ngọc Giác cũng khiến một nạn nhân bị đất đá vùi lấp nửa người, gãy tay và xương sườn. Người này đã được lực lượng chức năng đưa đến trạm y tế cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Một cháu bé bị thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo báo cáo của UBND xã Trà Tân, trên địa bàn hiện có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 40B bị đất đá tràn xuống gây tắc nghẽn. Các tuyến đường liên thôn và cầu ngầm bị hư hỏng nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Tình trạng sạt lở, nhà sập cũng xảy ra tại nhiều xã vùng cao khác của Đà Nẵng như Trà Leng, Trà Đốc, A Vương... khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND xã A Vương cho biết, chiều 29/10, có 19 hộ dân thôn Ga’lâu (nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) bị đất đá từ taluy dương sạt xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở.

Cách đó không xa, khu vực trụ sở UBND xã A Vương (cũ) cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, đất đá trôi xuống, trong khi mặt bằng khu dân cư M’xơi của thôn Ga’lâu bị tác động, có dấu hiệu nứt lở.

"Lực lượng chức năng đã sơ tán 64 người đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ”, đại diện UBND xã thông tin.