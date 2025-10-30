Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Chiếc xe van cỡ nhỏ sáng sớm 29/10 mất lái và lật nghiêng trong đường hầm trên tuyến giao thông nối thành phố Aomori và thị trấn Shichinohe. Trên xe lúc đó có 6 người Việt Nam trong độ tuổi từ 20 đến 30.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngày 29/10, tại thị trấn Shichinohe (tỉnh Aomori, Nhật Bản) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc xe van chở nhóm lao động người Việt gặp nạn. Theo đó, chiếc xe van đã va mạnh vào lan can cầu và lật nghiêng, khiến cảnh tượng hỗn loạn. Chưa dừng lại, một chiếc xe tải lớn phía sau không kịp phanh đã đâm trực tiếp vào chiếc xe gặp nạn, làm tình hình thêm thê thảm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng trên tuyến đường thu phí Michinoku, gần đường hầm Michinoku hướng về Shichinohe. Một người qua đường khi chứng kiến cảnh tượng đã lập tức gọi báo cảnh sát, miêu tả: “Chiếc xe lật úp, nhiều người nằm bất động trên mặt đường.”

Hiện trường tai nạn ở tỉnh Aomori, Nhật Bản - Ảnh: TBS News

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ TBS News, 4 người Việt đã thoát ra ngoài sau khi chiếc xe bị lật, nhưng hai người vẫn mắc kẹt bên trong khi một chiếc xe tải lớn đâm vào xe van từ phía sau vài phút sau đó.

Cú va chạm khiến xe van biến dạng, các mảnh vỡ, hàng hóa, đồ đạc trong xe văng khắp nơi. Cảnh sát Nhật Bản thông báo một người Việt ngoài 30 tuổi tử vong, một người bị thương nặng, gãy cả hai chân, 4 người bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc

Theo giới chức, mặt đường khi đó rất trơn do lớp tuyết đang tan, trong khi xe van chỉ lắp lốp mùa hè không có khả năng bám đường tốt. Vụ tai nạn khiến đoạn đường này bị phong tỏa hoàn toàn trong hơn 4 tiếng.

Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

