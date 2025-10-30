Bé gái 4 tuổi bị đuối nước khi người nhà chạy lũ ở Lâm Đồng

Tối 29/10, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé gái N.T.Đ (sinh năm 2021) bị lọt xuống sông phía sau nhà tại khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đêm 29/10, lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước làm một người tử vong, nạn nhân là N.T.Đ (SN 2021).

Chiều cùng ngày, trong lúc người thân di chuyển vật dụng trong nhà để tránh ngập lụt, bé Đ. bất ngờ rơi xuống khu vực nước sâu sau nhà và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Đến 18h30 cùng ngày, thi thể bé gái được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy, đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bé gái 4 tuổi bị đuối nước khi người nhà chạy lũ ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Bé gái 4 tuổi được tìm thấy ở khu vực nước sâu sau nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 17h ngày 29/10, mực nước ở nhiều khu vực hạ lưu sông Cà Ty, sông Quao, sông Lũy (tỉnh Bình Thuận cũ) đã rút. Tuy nhiên tại các xã, phường: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Tuyên Quang, Hàm Kiệm,… đang xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Hiện nay, các địa phương tiếp tục tổ chức hỗ trợ người dân di dời tài sản để đảm bảo an toàn.

Thiệt hại do mưa lũ trên toàn tỉnh Lâm Đồng ước tính đến 16h ngày 29/10 khoảng 38,1 tỷ đồng.   

