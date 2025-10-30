Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Đời sống 30/10/2025 11:53

Chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ phát hiện người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 30/10, sau khi đã hoàn tất trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ đơn thân bị sát hại vào chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy xét hung thủ.

Trước đó, chiều 29/10, một số người dân phát hiện bà N.T.N (72 tuổi) đã tử vong trong căn nhà cấp 4 của mình trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra.

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng - Ảnh 1
Căn nhà nơi phát hiện người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bà N sống một mình trong căn nhà nói trên. Nạn nhân nằm trên giường tử vong do bị nhiều vết thương tác động bằng vật sắc nhọn trong đó có vết thương sâu ở vùng cổ. Hiện trường cũng cho thấy có sự xáo trộn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định một số tình tiết, chứng cứ quan trọng liên quan đến nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng này.

Nữ sinh phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị ở trường

Nữ sinh phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị ở trường

Một vụ kiện hy hữu tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã làm dậy sóng dư luận khi cha mẹ một nữ sinh cáo buộc con mình mắc rối loạn loạn thần cấp tính chỉ vì xem phim kinh dị trong lớp học.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể phụ nữ nghi bị sát hại tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại cạnh thùng rác tại sân bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang

Phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại cạnh thùng rác tại sân bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang

Đà Nẵng: Thót tim giây phút giải cứu bé trai trôi giữa dòng nước xiết sông Hàn trong đêm

Đà Nẵng: Thót tim giây phút giải cứu bé trai trôi giữa dòng nước xiết sông Hàn trong đêm