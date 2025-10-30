Chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ phát hiện người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 30/10, sau khi đã hoàn tất trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ đơn thân bị sát hại vào chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy xét hung thủ.

Trước đó, chiều 29/10, một số người dân phát hiện bà N.T.N (72 tuổi) đã tử vong trong căn nhà cấp 4 của mình trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra.

Căn nhà nơi phát hiện người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bà N sống một mình trong căn nhà nói trên. Nạn nhân nằm trên giường tử vong do bị nhiều vết thương tác động bằng vật sắc nhọn trong đó có vết thương sâu ở vùng cổ. Hiện trường cũng cho thấy có sự xáo trộn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định một số tình tiết, chứng cứ quan trọng liên quan đến nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng này.

