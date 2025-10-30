Vụ bé trai được cứu giữa dòng sông Hàn chảy xiết: 'Không có chuyện bị trôi từ Quảng Nam ra'

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ 30 phút tối 29/10, người dân đi bộ gần khu vực sông Hàn (TP Đà Nẵng) đã kịp thời cứu sống một bé trai bị nước lũ cuốn trôi giữa dòng nước chảy xiết, chỉ cách bờ chừng 3m.

Nghe tiếng kêu thất thanh, nhiều người dân gần đó lập tức chạy đến ứng cứu. Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp tham gia cứu cháu bé, kể lại:

Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè, dòng chảy mạnh và đục ngầu. Một thanh niên đang phát trực tiếp cảnh nước lũ tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng bất ngờ phát hiện trong đám rác trôi lềnh bềnh trên sông có một cánh tay nhỏ đang chới với, cố gắng vùng vẫy giữa dòng nước lũ. Anh lập tức hô hoán cầu cứu.

"Lúc đó mọi người đang đứng xem nước dâng thì thấy cháu bé trôi đến gần chân cầu Rồng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu đang cố giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được cháu bé lên bờ. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây" – anh nói.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại, khi được đưa lên bờ, bé trai trong tình trạng hoảng loạn, ướt sũng, không nói được lời nào. Người dân nhanh chóng sơ cứu cho cháu, sau đó chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân.

Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu – trú tại phường An Hải, bên kia sông Hàn – đã có mặt nhận con và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé sau đó được đưa vào viện kiểm tra sức khỏe - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bên cạnh những ý kiến cảm kích, cũng có không ít bình luận phán xét người cứu hộ "vô tâm, không thay áo quần cho bé", hay đồn đoán “cháu bé trôi từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra sông Hàn”.

Trước những thông tin này, chị T.H.T. cho biết, con chị là trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời, rất thích nước và đã tự trèo qua lan can rồi rơi xuống sông. Cũng theo chị T., không có chuyện con chị bị trôi từ Quảng Nam ra.

Chị T. kể, tối qua (29/10), chị đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị vội đội mưa đi tìm, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Khi nhận tin con được cứu trên sông Hàn, chị liền đến hiện trường.

“Lúc đó, tôi chỉ biết cảm ơn trời đất và những người đã cứu con. Họ đã liều mình giữa dòng nước chảy xiết để cứu cháu. Tôi biết ơn họ...”, chị xúc động chia sẻ.