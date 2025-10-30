Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Đời sống 30/10/2025 13:50

Trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) thông tin: Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3kg, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy.

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang được đưa vào bệnh viện chăm sóc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tiếp nhận cháu bé, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã khẩn cấp cắt dây rốn, sưởi ấm, tiêm vaccin và thực hiện bác biện pháp nghiệp vụ khác để chăm sóc cháu.

Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ Đoàn Quang Diện cho hay, địa phương sẽ cùng người dân, bệnh viện chăm sóc cháu bé, đồng thời làm các thủ tục cần thiết theo quy định.

 

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Ngày 30/10, Thùy, 46 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái còn nguyên dây rốn tin moi bỏ rơi trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Đời sống 12 phút trước
Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Video 16 phút trước
Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Đời sống 35 phút trước
Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Video 46 phút trước
'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Hậu trường 50 phút trước
Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Đời sống 56 phút trước
Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Video 59 phút trước
Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Video 1 giờ 1 phút trước
Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng