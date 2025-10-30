Trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) thông tin: Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3kg, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang được đưa vào bệnh viện chăm sóc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tiếp nhận cháu bé, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã khẩn cấp cắt dây rốn, sưởi ấm, tiêm vaccin và thực hiện bác biện pháp nghiệp vụ khác để chăm sóc cháu.

Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ Đoàn Quang Diện cho hay, địa phương sẽ cùng người dân, bệnh viện chăm sóc cháu bé, đồng thời làm các thủ tục cần thiết theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-gai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-trong-nha-hoang-745473.html