Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Đời sống 30/10/2025 14:34

Ngày 30/10, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 30/10, Công an xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể anh V.N.T. (SN 2002, ngụ TP Hồ Chí Minh) cho người nhà đem về lo hậu sự.

Cũng trong ngày, Công an xã phối hợp với CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ TNGT liên hoàn trên.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào sáng cùng ngày, xe 7 chỗ  BKS 61K-162… lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng từ cầu Rạch Tra về đường Lê Văn Khương.

Khi đến gần số 188, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh thì va chạm với xe máy kéo theo rơ-mooc chở rác do anh T. điều khiển.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Chiếc xe 7 chỗ liên quan đến vụ va chạm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cú va chạm khiến xe gắn máy gắn rơ-mooc văng qua làn đường xe có tải trọng lớn và bị xe tải BKS 51M-013.. tông tiếp khiến xe máy kéo rơ-mooc biến dạng,  anh T. tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân sống ở khu vực này cho hay, anh T. hành nghề thu gom rác tại nơi này, thời điểm xảy ra va chạm, xe anh T. di chuyển chậm, sát lề đường.

Công an xã Đông Thạnh trích xuất camera, làm việc với những người điều khiển phương tiện liên quan để làm rõ, xử lý.

 

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Đời sống 11 phút trước
Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Video 15 phút trước
Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Đời sống 35 phút trước
Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Video 45 phút trước
'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Hậu trường 49 phút trước
Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Đời sống 55 phút trước
Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Video 59 phút trước
Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Video 1 giờ 0 phút trước
Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng