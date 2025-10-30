Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Đời sống 30/10/2025 14:55

Trưa 30/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h sáng ngày 30/10 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua khu dân cư Phúc Đạt, phường Phú Lợi, TPHCM. Nạn nhân tử vong được xác định là B.T.B (sinh năm 1987, quê Cà Mau).

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và container khiến người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Vào thời điểm trên, chị B.T.B điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bến Cát đi An Phú.

Khi đến đoạn qua khu dân cư Phúc Đạt thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe container. Tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng nằm bất động trên đường.

Phát hiện có tai nạn, người dân chạy đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên khi kiểm tra, người dân phát hiện chị B.T.B đã tử vong. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container - Ảnh 2
Nạn nhân đang trên đường đi thăm con thì không may xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nạn nhân đang trên đường đi thăm con thì không may xảy ra tai nạn.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực xảy ra tai nạn gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện đều di chuyển chậm, trong đó có hai phương tiện kể trên.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Ngày 30/10, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Đời sống 11 phút trước
Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Video 15 phút trước
Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Đời sống 35 phút trước
Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Video 45 phút trước
'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Hậu trường 49 phút trước
Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Đời sống 55 phút trước
Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Video 59 phút trước
Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Video 1 giờ 0 phút trước
Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Phẫn nộ nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Cháu dâu trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô, bất ngờ với lời khai

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà riêng