Trưa 30/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h sáng ngày 30/10 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua khu dân cư Phúc Đạt, phường Phú Lợi, TPHCM. Nạn nhân tử vong được xác định là B.T.B (sinh năm 1987, quê Cà Mau).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và container khiến người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Vào thời điểm trên, chị B.T.B điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bến Cát đi An Phú.

Khi đến đoạn qua khu dân cư Phúc Đạt thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe container. Tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng nằm bất động trên đường.

Phát hiện có tai nạn, người dân chạy đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên khi kiểm tra, người dân phát hiện chị B.T.B đã tử vong. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nạn nhân đang trên đường đi thăm con thì không may xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực xảy ra tai nạn gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện đều di chuyển chậm, trong đó có hai phương tiện kể trên.

