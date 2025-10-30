Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Đời sống 30/10/2025 17:03

Ghe chở hàng thiện nguyện bất ngờ bị lật giữa dòng nước lũ, 6 người được cứu an toàn.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 12h30 ngày 30/10, đoàn cứu trợ do anh Nguyễn Đắc Quý (con ông Giáo, trú thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền, thành phố Huế) tổ chức gồm 6 người, tất cả đều mặc áo phao, dùng thuyền nhôm gắn máy chở khoảng 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và 5 thùng nước suối đến thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Khi di chuyển qua cánh đồng phía nam trụ sở Công an xã Đan Điền, nước chảy xiết khiến ghe bị lật và chìm, toàn bộ người và hàng cứu trợ trôi nổi giữa dòng.

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật - Ảnh 1
Nhóm từ thiện sau khi được hỗ trợ, đưa về trụ sở Công an xã Đan Điền - Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhận được tin báo, Công an xã Đan Điền đã huy động 2 canô và 1 ghe nhôm khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu vớt cả 6 người cùng phương tiện. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa bị ngâm nước.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, đoàn cứu trợ được hỗ trợ sắp xếp lại hàng hóa, mượn thêm 2 ghe khác để tiếp tục vận chuyển lương thực đến bà con vùng ngập.

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 cha con anh Ba - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cũng trong chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai cha con anh Nguyễn Cư Ba (SN 1988) và cháu Nguyễn Hạo Nam (SN 2018, cùng trú phường Thuận An).

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, cha con anh Ba cùng chị Nguyễn T.T.T. (SN 1986) và chị Nguyễn T.M.C. (SN 2001), đều trú tại phường Thuận An sử dụng ghe di chuyển qua khu vực gần cầu Diên Trường để tìm chỗ sạc điện thoại.

Khi đi qua khu vực gần cầu, do nước lũ chảy xiết, ghe chở 4 người bị lật. Hai người phụ nữ may mắn được người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời, trong khi cha con anh Ba bị nước cuốn trôi, mất tích.

Theo UBND TP Huế, hai đợt lũ liên tiếp trong những ngày qua đã khiến 8 người tử vong và mất tích.

Sáng 30/10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng tránh tai nạn, đuối nước; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lũ.

