Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sát hại 3 người trong gia đình cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đak Nhau, Đồng Nai) gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng.

Theo thông tin từ VnExpress, trưa 30/10, Cơ quan điều tra Công an Đồng Nai cho biết, trong 15 ngày đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên tại xã Đăk Nhau, gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng. Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi, đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Anh ta bị đề nghị truy tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhà chức trách đã bắt giữ những người đã bán súng cho Tùng là Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (quê Thái Nguyên). Họ bị đề nghị truy tố về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng. Hiện, cơ quan điều tra, VKS và TAND tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử trong tháng 11, để kịp thời trấn an dư luận và lập lại tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Sỹ Tùng (giữa) bị đề nghị truy tố 4 tội danh - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ báo Dân trí, đầu tháng 8/2025, Lê Sỹ Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh có nhà khang trang, nhiều tài sản và nằm biệt lập nên nhiều lần đến khảo sát. Hắn nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn và hướng tẩu thoát, rồi quyết định ra tay. Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị đầy đủ công cụ, từ Bình Phước di chuyển qua nhiều chặng để tránh bị theo dõi: gửi xe máy ở Đồng Nai, đi ô tô khách lên Đà Lạt rồi quay lại qua Dầu Giây, Amata, Suối Tiên và Bến xe Miền Đông. Bị can liên tục thay trang phục, đội tóc giả, mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để che giấu thân phận. Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Báo Dân trí Sáng 2/10, Tùng đón xe về xã Bom Bo rồi đi xe ôm vào gần nhà nạn nhân, cách khoảng 2km thì xuống xe, đi bộ qua lô cao su. Hắn thay đồ bảo hộ mô tô, thử súng, chuẩn bị móc điện để cúp cầu dao. Khi thấy gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su, cách 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, bắn vỡ camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát. Danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

