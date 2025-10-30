Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt

Đời sống 30/10/2025 20:55

Khoảng 18h30 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h30 ngày 30/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư 15B Đông Quan (Hà Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết thời điểm trên, họ phát hiện khói, lửa bốc ra từ một căn hộ ở tầng 4 của chung cư 15B Đông Quan.

"Ngay khi khói, lửa bốc ra từ cửa sổ của một căn hộ trên tầng 4, hệ thống chuông báo cháy cũng vang lên. Mọi người từ các tầng cao nhanh chóng chạy xuống tầng 1. Đồng thời, nhiều người cũng báo lực lượng bảo vệ và Cảnh sát PCCC&CNCH", một người dân cho biết.

Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát, thoát khói tại hiện trường vụ cháy.

"Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm", đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội thông tin.

Được biết, chung cư 15B Đông Quan cao 12 tầng, trong đó, tầng 1 là nơi để xe và phòng bảo vệ, tầng 2 là tầng thương mại và từ tầng 3 -12 là căn hộ.

Vụ cháy đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Từ khóa:   cháy nhà tin moi Cháy nhà ở Hà Nội

