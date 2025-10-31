Thông tin MỚI về người đàn ông đốt nhà người tình làm 2 người tử vong

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy (24 tuổi), trú phường An Khê, để điều tra về tội 'giết người' khi đổ xăng phóng hỏa làm 2 người chết do ghen tuông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn và phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy (24 tuổi, trú phường An Khê) để điều tra về tội "giết người".

Duy đã đổ xăng phóng hỏa căn nhà kiêm tiệm spa trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê vào ngày 19/10, khiến 2 người chết, 2 người bị thương, trong đó Duy bị thương.

Các nạn nhân chết sau vụ cháy là chị T.T.T.N. (32 tuổi) và chồng cũ là anh N.B.C. (33 tuổi, cùng trú phường An Khê, Gia Lai).

Con chung của 2 nạn nhân là cháu N.B.T. (4 tuổi) cũng bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. 

Cơ quan điều tra xác định năm 2024, vợ chồng chị N. và anh C. ly hôn. Sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy và được Duy giúp đỡ kinh doanh tiệm spa trên đường Đỗ Trạc. 

Việc này gây ra mâu thuẫn giữa Duy và anh C. khiến hai bên nhiều lần thách thức đòi đánh nhau.

Ông Nguyễn Anh Duy mua 400.000 đồng xăng phóng hỏa đốt tiệm spa khiến 3 người thương vong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 18/10, anh C. đến tiệm spa chơi với con rồi ngủ lại. Đến khoảng 0h ngày 19-10, Duy uống thuốc diệt cỏ rồi đi bộ đến tiệm spa tìm chị N. giải quyết mâu thuẫn. 

Duy biết căn nhà không khóa cửa hông nên mở cửa đi vào trong. Thấy chị N. và anh C. đang nằm ngủ ở phòng cuối, Duy bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để giết cả hai.

Sau đó Duy lấy can nhựa đi mua 400.000 đồng tiền xăng đổ vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà, lúc này chị N. cùng anh C. và cháu T. vẫn đang ngủ. Sau khi tưới xăng, Duy bật quẹt châm lửa đốt làm lửa bùng cháy cả căn nhà. 

Chị N. không kịp chạy nên chết trong vụ cháy, anh C. ôm con chạy ra ngoài nhưng cả hai cùng bỏng nặng. Duy cũng bị bỏng nhưng chạy được ra ngoài, do ngấm thuốc diệt cỏ nên khó thở, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi sức khỏe của Duy ổn định, được cho xuất viện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội "giết người".

Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt

Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt

Khoảng 18h30 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

