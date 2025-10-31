'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Đời sống 31/10/2025 11:03

Khám xét 2 cơ sở sản xuất và một kho hàng do Nguyễn Đức Khánh làm chủ ở TPHCM, cảnh sát phát hiện hàng nghìn phẩm giả các thương hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ phường Bình Trị Đông) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 1

Các đối tượng Hồng, Thu, Khánh (từ trái qua) bị bắt tạm giam - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo, TPHCM, có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định Nguyễn Đức Khánh cầm đầu đường dây, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TPHCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Khánh là Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu. Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 2'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 3
Bên trong cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau thời gian theo dõi, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai khám xét 2 cơ sở sản xuất và một kho hàng.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như: Vichy, My Gold Korea Red Ginseng cùng máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị  đến nhiều tỷ đồng.

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang xác minh, làm rõ về đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ phẩm giả tin moi buôn bán mỹ phẩm giả

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Đời sống 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hậu trường 35 phút trước
Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 41 phút trước
Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Đời sống 42 phút trước
'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2025: Thế giới tăng mạnh, SJC tăng lên 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2025: Thế giới tăng mạnh, SJC tăng lên 149 triệu đồng

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau

Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau