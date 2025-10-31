Khám xét 2 cơ sở sản xuất và một kho hàng do Nguyễn Đức Khánh làm chủ ở TPHCM, cảnh sát phát hiện hàng nghìn phẩm giả các thương hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ phường Bình Trị Đông) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng Hồng, Thu, Khánh (từ trái qua) bị bắt tạm giam - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo, TPHCM, có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định Nguyễn Đức Khánh cầm đầu đường dây, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TPHCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Khánh là Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu. Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bên trong cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau thời gian theo dõi, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai khám xét 2 cơ sở sản xuất và một kho hàng.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như: Vichy, My Gold Korea Red Ginseng cùng máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị đến nhiều tỷ đồng.

