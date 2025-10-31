Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau

Đời sống 31/10/2025 05:30

Chiều 30/10, một lãnh đạo UBND xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp tử vong do điện giật.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h ngày 30/10, ông N.T.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xà lan di chuyển trên Sông Trẹm hướng từ xã Thới Bình (Cà Mau) về tỉnh An Giang.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực xã Biển Bạch (tỉnh Cà Mau), vợ ông T. là bà N.T.A. (SN 1984) thấy đường dây điện trung thế kéo ngang sông. Sợ dây điện vướng vào phương tiện nên đã dùng cây sào bằng tre đỡ lên nhưng không may bị điện giật ngã xuống nóc ca bin tử vong.

Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau - Ảnh 1
Người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau hỗ trợ sơ cứu chị A. nhưng nạn nhân không qua khỏi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, tiếp nhận tin báo, ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Qua làm việc, ông T. xác định vợ tử vong do bất cẩn dẫn đến điện giật nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi và mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để đưa thi thể bà A. về quê lo hậu sự.

Khoảng 18h30 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

