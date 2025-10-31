Chiều 30/10, một lãnh đạo UBND xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp tử vong do điện giật.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h ngày 30/10, ông N.T.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xà lan di chuyển trên Sông Trẹm hướng từ xã Thới Bình (Cà Mau) về tỉnh An Giang.
Khi phương tiện di chuyển đến khu vực xã Biển Bạch (tỉnh Cà Mau), vợ ông T. là bà N.T.A. (SN 1984) thấy đường dây điện trung thế kéo ngang sông. Sợ dây điện vướng vào phương tiện nên đã dùng cây sào bằng tre đỡ lên nhưng không may bị điện giật ngã xuống nóc ca bin tử vong.
Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, tiếp nhận tin báo, ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc.
Qua làm việc, ông T. xác định vợ tử vong do bất cẩn dẫn đến điện giật nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi và mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để đưa thi thể bà A. về quê lo hậu sự.