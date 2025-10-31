Danh tính Facebooker ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 30/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết đã ra quyết định xử phạt một cá nhân vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật liên quan đến một vụ án đang được cơ quan Công an điều tra. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ tài khoản là T.Q.A (trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Đối tượng làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan Công an, T.Q.A thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Ngày 29/10, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.Q.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định hiện hành.

