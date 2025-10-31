Danh tính tài xế xe ô tô tông chết người rồi bỏ trốn vào rẫy người dân

Đời sống 31/10/2025 12:23

Sáng 31/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc ban đầu với tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ, sau đó bỏ trốn.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 31/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, qua xác minh lực lượng chức năng xác định tài xế lái ôtô tông chết người trên đường Hồ Chí Minh (xã Biển Hồ) rồi phóng xe bỏ trốn vào rẫy nhà dân là là ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai).

Đồng thời lực lượng chức năng xác định ông T.V.C. có giấy phép lái xe hạng C, có nồng độ cồn 0,026mg/l khi điều khiển phương tiện.

Danh tính tài xế xe ô tô tông chết người rồi bỏ trốn vào rẫy người dân - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 16h ngày 30/10, khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7 (xã Biển Hồ) theo hướng Quảng Ngãi - Gia Lai, ông T.V.C điều khiển ô tô BKS 81A-268.xx tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến chị T. cùng xe máy văng xa hơn chục mét, va chạm tiếp với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú cùng xã) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô tăng tốc rời khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, chị T. qua đời do vết thương quá nặng.

Danh tính tài xế xe ô tô tông chết người rồi bỏ trốn vào rẫy người dân - Ảnh 2
Hình ảnh truy vết từ camera ghi lại cảnh tài xế lái ô tô tăng tốc, bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn - Ảnh: VTC News

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) truy tìm và bắt giữ được người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam tài xế để ngăn chặn việc bỏ trốn, đồng thời xác minh danh tính, lấy lời khai phục vụ điều tra và xử lý.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

