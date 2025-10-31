Một nam bảo vệ làm việc tại chung cư PVNC2-CT02 tử vong tại tầng hầm tòa nhà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/10, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, tại tầng hầm để xe máy, xe đạp, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh), trong quá trình cắm máy bơm nước, một bảo vệ nghi đã bị điện giật tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.A.T (SN 1961, trú Khối, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tầng hầm chung cư nơi phát hiện một bảo vệ tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn. Theo thông tin ban đầu, người này bị điện giật trong quá trình cắm máy bơm nước.

Được biết, tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu Một sản phụ mang thai tuần thứ 38 ở xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, bị giật tiền sản. Lực lượng chức năng xã Sơn Tây đã dốc toàn lực, khiêng võng, băng rừng, vượt đoạn đường sạt lở đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-bao-ve-toa-nha-chung-cu-tu-vong-duoi-tang-ham-745534.html