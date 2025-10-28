Việt quất, “siêu thực phẩm” với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Quả việt quất có tên khoa học là Vaccinium Corymbosum. Loại quả này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, quả mọng, nhỏ, có màu xanh lục khi còn non, sau đó chuyển dần từ xanh lam đến tím khi chín, bên ngoài có phủ một lớp phấn trắng.

Quả việt quất ngọt, bổ dưỡng, phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới. Loại quả này còn được đánh giá là “siêu thực phẩm” do chứa ít calo nhưng lại có lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Giúp kiểm soát được lượng đường trong máu

Quả việt quất chứa ít đường nếu bạn kết hợp điều đó với hàm lượng chất xơ cao, bạn có một loại trái cây sẽ không khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Vì nước ép việt quất và trái cây sấy khô thường chứa nhiều đường, hãy tránh xa chúng và ăn quả tươi hoặc đông lạnh.

Tác dụng của quả việt quất giúp ngăn ngừa ung thư

Vitamin C, vitamin A và các dưỡng chất thực vật khác nhau trong quả việt quất có tác dụng tương tự chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ các tế bào, ngăn ngừa khối u, giảm viêm và giúp phòng ngừa và làm chậm sự phát triển của một số loại ung thư: ung thư thực quản, ung thư phổi, tuyến tiền liệt và ung thư kết tràng…

Tác dụng của quả việt quất với bà bầu

Bà bầu ăn việt quất sẽ giúp cải thiện trí nhớ, duy trì thị lực, ngăn ngừa táo bón, ngừa bệnh tim, ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và tăng cường hệ miễn dịch giúp chống lại nhiều bệnh tật. Ngoài ra, việt quất còn tốt cho thai nhi trong bụng khi có tác dụng tốt cho não bộ và mắt thai nhi.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Việt quất có vị ngọt nhưng chỉ chứa khoảng 15 gram đường trong mỗi cốc - tương đương một quả táo nhỏ. Đặc biệt, các hoạt chất sinh học trong việt quất giúp tăng độ nhạy insulin và cải thiện chuyển hóa glucose, từ đó hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường tuýp 2.

Những lợi ích này cũng được ghi nhận ở cả nước ép và chiết xuất việt quất.

Chống oxy hóa

Vitamin C được xem như là một dưỡng chất cần thiết giúp bạn tránh khỏi sự lão hóa da dưới tác động của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và khói bụi. Chỉ cần uống một tách nước ép việt quất là bạn đã cung cấp tới 24% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Cách ăn việt quất

Mặc dù quả việt quất có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng nếu bạn ăn quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ như đầy hơi, đau dạ dày, tiêu chảy, phát ban, ngất xỉu, chảy máu, khó thở hoặc hạ đường huyết. Vậy cách ăn việt quất như thế nào là đúng.

Câu trả lời là bạn nên ăn quả việt quất điều độ, mỗi ngày chỉ ăn một lượng nhỏ loại quả này hoặc ăn 2 - 3 lần/tuần, mỗi ngày ăn 100 - 150 g quả việt quất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài ăn trực tiếp việt quất, loại quả này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn như sinh tố việt quất, kem việt quất, việt quất sấy khô, trà chanh việt quất…