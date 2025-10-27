Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 27/10/2025 05:30

Rau diếp cá là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, rau diếp cá còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, ăn thường xuyên loại rau này có ảnh hưởng gì cho sức khỏe hay không?

Các giá trị dinh dưỡng

Rau diếp cá còn được gọi là rau dấp cá, lá giấp, ngư tinh thảo,... và Houttuynia Cordata Thunb là tên khoa học của loại thực vật này. Đây là một loại cỏ nhỏ, sống tốt ở những nơi ẩm ướt và có thân rễ mọc ngầm phía dưới mặt đất. Lá cây diếp cá hình trái tim, thân cây mọc đứng, có ít lông, hoa nhỏ và mọc thành từng bông đơn lẻ và có mùi thanh như cá khi vò nát.

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá là loại thực vật không còn xa lạ, chúng có thể làm rau ăn và cũng có thể làm thuốc chữa bệnh. Lá và thân của cây diếp cá là hai bộ phận được dùng để làm thuốc.

Theo nhiều nghiên cứu, có chất decanoyl-acetaldehyd trong thành phần của cây diếp cá, đây là một hoạt chất tương tự như kháng sinh. Vì vậy, loại thực vật này có công dụng kháng khuẩn hiệu quả, diệt nấm và ký sinh trùng. 

Ngoài ra, còn có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong rau diếp cá như: vitamin B, A, canxi, chất đạm, chất xơ, sắt, kali,.. 

Công dụng của rau diếp cá 

Rau diếp cá trị mụn và tốt cho da: Rau diếp cá có khả năng giải độc cực tốt, giúp da trở nên khỏe khoắn, chữa lành các vết thâm, chàm, vẩy nến, mụn trứng cá. Đồng thời, chất oxy hóa trong rau diếp cá còn có thể giúp làm sạch da, giảm viêm nhiễm, tăng sự kích thích tái tạo da, cải thiện hầu hết các vấn đề liên quan đến da.

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng hiệu quả: Các thành phần chứa trong rau diếp cá không chỉ có công dụng cải thiện đường huyết, mà nó còn có thể chống béo phì. Uống nước rau diếp cá mỗi ngày còn giúp làm giảm mỡ thừa trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát cân nặng vô cùng hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch: Theo một số nghiên cứu chứng minh chỉ ra rằng, rau diếp cá chứa thành phần dinh dưỡng giúp nâng cao hệ miễn dịch, bởi các chất đó sẽ giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu. Nhờ đó, cơ thể sẽ được tăng cường sức đề kháng và giúp có khả năng miễn dịch tốt nhất.

Rau diếp cá giúp hạ sốt cho trẻ em: Nếu thời tiết thay đổi, trẻ em thường rất dễ bị cảm, nóng và sốt. Lúc này, nếu bé chỉ bị sốt nhẹ và không cần dùng đến thuốc tây, thì rau diếp cá sẽ giúp cho trẻ hạ sốt nhanh và hiệu quả.

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn rau diếp cá hằng ngày?

Rau diếp cá là thực phẩm lành tính, ít gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, loại rau này có tính hàn, nếu ăn quá nhiều có thể gây lạnh bụng, đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa - đặc biệt với người có cơ địa yếu.

Do đó, nên ăn rau diếp cá ở mức vừa phải, có thể dùng xen kẽ cùng các loại rau thơm khác. Nếu muốn sử dụng hàng ngày hoặc dùng như một vị thuốc, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y để tránh những tác dụng không mong muốn.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Rau diếp cá là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, rau diếp cá còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   rau diếp cá lợi ích của rau diếp cá dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Sau hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/10/2025), 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/10/2025), 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/10/2025),Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Cuối ngày hôm nay (27/10/2025),Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết