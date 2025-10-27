Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Rau diếp cá còn được gọi là rau dấp cá, lá giấp, ngư tinh thảo,... và Houttuynia Cordata Thunb là tên khoa học của loại thực vật này. Đây là một loại cỏ nhỏ, sống tốt ở những nơi ẩm ướt và có thân rễ mọc ngầm phía dưới mặt đất. Lá cây diếp cá hình trái tim, thân cây mọc đứng, có ít lông, hoa nhỏ và mọc thành từng bông đơn lẻ và có mùi thanh như cá khi vò nát.

Theo nhiều nghiên cứu, có chất decanoyl-acetaldehyd trong thành phần của cây diếp cá, đây là một hoạt chất tương tự như kháng sinh. Vì vậy, loại thực vật này có công dụng kháng khuẩn hiệu quả, diệt nấm và ký sinh trùng.

Rau diếp cá là loại thực vật không còn xa lạ, chúng có thể làm rau ăn và cũng có thể làm thuốc chữa bệnh. Lá và thân của cây diếp cá là hai bộ phận được dùng để làm thuốc.

Ngoài ra, còn có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong rau diếp cá như: vitamin B, A, canxi, chất đạm, chất xơ, sắt, kali,..

Công dụng của rau diếp cá

Rau diếp cá trị mụn và tốt cho da: Rau diếp cá có khả năng giải độc cực tốt, giúp da trở nên khỏe khoắn, chữa lành các vết thâm, chàm, vẩy nến, mụn trứng cá. Đồng thời, chất oxy hóa trong rau diếp cá còn có thể giúp làm sạch da, giảm viêm nhiễm, tăng sự kích thích tái tạo da, cải thiện hầu hết các vấn đề liên quan đến da.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng hiệu quả: Các thành phần chứa trong rau diếp cá không chỉ có công dụng cải thiện đường huyết, mà nó còn có thể chống béo phì. Uống nước rau diếp cá mỗi ngày còn giúp làm giảm mỡ thừa trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát cân nặng vô cùng hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch: Theo một số nghiên cứu chứng minh chỉ ra rằng, rau diếp cá chứa thành phần dinh dưỡng giúp nâng cao hệ miễn dịch, bởi các chất đó sẽ giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu. Nhờ đó, cơ thể sẽ được tăng cường sức đề kháng và giúp có khả năng miễn dịch tốt nhất.

Rau diếp cá giúp hạ sốt cho trẻ em: Nếu thời tiết thay đổi, trẻ em thường rất dễ bị cảm, nóng và sốt. Lúc này, nếu bé chỉ bị sốt nhẹ và không cần dùng đến thuốc tây, thì rau diếp cá sẽ giúp cho trẻ hạ sốt nhanh và hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn rau diếp cá hằng ngày?

Rau diếp cá là thực phẩm lành tính, ít gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, loại rau này có tính hàn, nếu ăn quá nhiều có thể gây lạnh bụng, đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa - đặc biệt với người có cơ địa yếu.

Do đó, nên ăn rau diếp cá ở mức vừa phải, có thể dùng xen kẽ cùng các loại rau thơm khác. Nếu muốn sử dụng hàng ngày hoặc dùng như một vị thuốc, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y để tránh những tác dụng không mong muốn.