Cùng vụ án, một số cựu quan chức, cán bộ bị đưa ra xét xử gồm: Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ); Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu Trưởng và Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) là 1 trong 141 người bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sáng nay (28-10) trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Địa điểm đánh bạc được xác định tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), khách sạn Pullman. Trong số 141 người bị truy tố, có 136 người bị cáo buộc tham gia đánh bạc, năm người tổ chức đánh bạc (trong đó có ba người Hàn Quốc).

Trong số những người bị đưa ra xét xử có hàng loạt bị cáo là công chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư...

Theo cáo trạng, từ ngày 15/4/2022, ông Hà mở thẻ tại King club với cái tên "Mr Baret". Một tháng sau, ông đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette. Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả ông thua hơn 199 USD.

Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo ông đều đeo khẩu trang che kín mặt - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào cáo trạng, trong khoảng thời gian hơn 5 tháng (từ tháng 2 đến 6-2024), các bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, lôi kéo được nhiều con bạc tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nhân.

Để được vào đánh bạc tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số người Việt Nam, sau đó phải xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho một thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Đáng chú ý, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, khi tham gia đánh bạc đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ). Đầu tháng 6-2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài Mr. Michael.

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến 6-2024), ông Dũng dùng cái tên ngụy trang trên tham gia đánh bạc đến 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Dũng đã "nướng" vào các trò chơi cờ bạc lên đến hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng), cáo trạng nêu.

Các bị cáo tại phiên tòa xử vụ đánh bạc 2.500 tỉ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Một lãnh đạo địa phương khác tham gia đường dây đánh bạc này là ông Ngô Ngọc Đức. Ông Đức bắt đầu mở thẻ để tham gia các trò chơi cờ bạc từ tháng 3-2022, khi đương chức Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ). Giống như Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Đức cũng ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky one".

Ông này bị cáo buộc đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các "con bạc" trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.