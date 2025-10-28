Ngày 28/10, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng thông tin, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.B.H. (26 tuổi, trú tại xã D’ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) bị lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi tại khu vực suối ở xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng), cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.B.H. (26 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Ka Đô 2). Trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục pháp y và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, chiều 27-10, mưa lớn kéo dài làm nhiều vị trí ven suối và một số tuyến đường ở D'ran ngập nặng, dòng chảy xiết.

Khoảng 17h30 cùng ngày, người dân trình báo việc cô giáo H. nghi bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ giáo viên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tìm kiếm trên dọc tuyến suối, mở rộng phạm vi rà soát theo hướng dòng chảy.

Đến sáng 28/10, đội tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân ở đoạn suối hạ lưu, nơi nước chảy mạnh, địa hình nhiều vật cản.

UBND xã D'ran khuyến cáo người dân chủ động hạn chế đi lại qua ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết; tuyệt đối không cố vượt điểm ngập, nhất là vào ban đêm.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các phương án cảnh báo, ứng phó, đồng thời làm rõ diễn biến vụ việc để rút kinh nghiệm công tác phòng tránh thiên tai trong thời gian tới.

