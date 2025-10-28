Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Đời sống 28/10/2025 06:00

Tối 27/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ nam thiếu niên bị đâm tử vong tại xã Nội Bài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 25/10, nam sinh V.M.K. rủ bạn là L.M.K. (cùng 14 tuổi, thường trú tại xã Nội Bài) đi chơi. Song L.M.K. không đi nên V.M.K gọi điện thoại chửi, thách thức.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, nam sinh L.M.K. nhắn tin cho V.M.K. gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại. Khoảng 20h10 cùng ngày, sau khi gặp nhau, nam thiếu niên L.M.K. chửi và dùng dao đâm V.M.K..

Hậu quả nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. 

Sau khi gây án, L.M.K. cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà.

Đến 22h30 cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nam sinh này, đưa về trụ sở làm việc. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi xảy ra sự việc trên, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân

Từ khóa:   nam sinh lớp 9 bạn đâm tử vong tin moi

