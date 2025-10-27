Ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, người dân phá cửa cứu tài xế đang bất tỉnh

Khoảng 11h ngày 27/10, nam tài xế lái chiếc ô tô 7 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 27/10, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, tông cây xanh.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến khu vực ngã tư Cá Sấu Hoa Cà, phường Hiệp Bình thì bất ngờ lao xuống bãi cỏ vệ đường, tông 1 cây xanh rồi dừng lại.

Người dân giải cứu tài xế - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, phát hiện vụ việc, người đi đường đến kiểm tra và phát hiện nam tài xế bất tỉnh trong ô tô.

Nhiều người đã tìm cách phá cửa xe, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Xây Dựng

Công an phường Hiệp Bình và đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đến xử lý hiện trường.

