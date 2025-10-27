Sự việc trên xảy ra vào ngày thứ Bảy (25/10) - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh. Ban đầu, cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến đoạn clip cô gái nghi bị đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm đang lan truyền trên mạng xã hội, ngày 27/10, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định cô gái có dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/10, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nữ sinh nghi nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh trên).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (học sinh lớp 12, của 1 Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Em N.H.V.A. đi học về và rời trường vào chiều 24-10. Sau đó, em N.H.V.A. nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường nghi nhảy cầu khoảng 3km.

