Trong 3 điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị thương trong vụ tấn công bằng dao, 1 người đang phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 27/10, BSCKII Đinh Xuân Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, trong ba điều dưỡng bị thương, một người phải tiếp tục điều trị, hai điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Riêng điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đang phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. “Sức khỏe chị Trang tiến triển tốt, sẽ hồi phục. Tuy nhiên do có vết thương xuyên đỉnh phổi và một số vị trí khác, sau khi xuất viện chị Trang sức khỏe sẽ có ảnh hưởng và phải tiếp tục phục hồi chức năng” - ông Hương nói.

Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết thêm, sau khi chị Trang xuất viện cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định y khoa để xác định tỷ lệ tổn thương sức khỏe. TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế thăm hỏi tình hình bệnh nhân và các nữ điều dưỡng bị thương trong vụ tấn công - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ ngày 23/10, nghi phạm Vỹ đến chăm con nhỏ vừa sinh đôi, đang được điều trị tại phòng 304 Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người tại phòng này, trong đó có 2 trẻ sơ sinh bị xây xát nhẹ.

Vụ tấn công khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà chăm bệnh nhi bị thương, trong đó điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị Vỹ chém, đâm 11 nhát vào vùng cổ, ngực và lưng. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị và hiện đều đã qua cơn nguy kịch. Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người. Bàn Văn Vỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vỹ khai, ngày 13/10, Vỹ từ Bắc Ninh vào Nghệ An chăm sóc vợ đang mang thai và sắp sinh đôi. Ngày 17/10, vợ Vỹ sinh đôi ở tuổi thai 35 tuần, 2 cháu bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ngày 22.10, một trong 2 con của Vỹ bị nhiễm trùng, được điều trị tại khoa này. Trong quá trình chăm vợ và con tại bệnh viện, cho rằng con mình không được chăm sóc đúng mức và nghi con bị tráo đổi, cộng với việc phải thức trắng nhiều đêm, nên Vỹ nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát. Sáng 23/10, Vỹ cầm dao gọt hoa quả tấn công 2 người nhà bệnh nhân đang chăm cháu sơ sinh tại Khoa Sơ sinh, cùng phòng với con của Vỹ. Khi các nhân viên y tế vào can ngăn cũng bị Vỹ dùng dao tấn công. Kết quả xét nghiệm ban đầu của cơ quan công an cho thấy Vỹ âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

