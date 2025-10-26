Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong trong lúc đi chợ mưu sinh giữa mưa lớn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong khi đang trên đường đi bán cá.

Cụ thể, khoảng 4h sáng cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) điều khiển xe máy chở hải sản đến chợ Tam Kỳ để bán. Trên đường đi, khu vực cầu Kỳ Phú 2 có mưa lớn, gió mạnh, mặt đường trơn trượt, khiến bà S mất lái, lao xe xuống vực ven đường.

Do trời tối và vắng người qua lại, vụ việc không ai phát hiện. Đến khoảng 9h sáng, một người dân đi ngang mới nhìn thấy xe và thi thể nạn nhân, trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh gần khu vực cho thấy bà S tự ngã, không có va chạm với phương tiện khác.

Người phụ nữ mưu sinh trong mưa lớn tử vong thương tâm trên đường đi chợ ở Đà Nẵng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà S là lao động chính trong gia đình, sống bằng nghề buôn bán hải sản nhỏ lẻ ở chợ. Trước đó, bà từng bị tai nạn gãy tay, mới nghỉ ở nhà được ít hôm, rồi cố gắng đi chợ sớm để “kiếm thêm ít tiền buổi mưa”, không ngờ gặp nạn.

Gia đình đã làm thủ tục nhận thi thể về lo hậu sự.

