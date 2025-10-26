Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó

Đời sống 26/10/2025 15:56

Bà Phạm Thị Liên (SN 1967), chủ lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) thu mua 19 con chó bị bắt trộm, chuẩn bị tiêu thụ ở các quán ăn thì cảnh sát phát hiện.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 25/10, Công an TP HCM cho biết đã bắt bà Phạm Thị Liên (SN 1967, quê Bắc Ninh) cùng Đặng Nhật Bằng (SN 2002), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999), Nguyễn Sinh Cơ (SN 1995) về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Sinh Cơ (SN 1995) và tang vật. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn, rạng sáng 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra hành chính lò mổ chó trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó - Ảnh 2
4 đối tượng vừa bị bắt. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Công Lý, tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi; Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó - Ảnh 3

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó - Ảnh 4
Súng bắn điện tự chế, ớt bột các đối tượng dùng để trộm cắp và chống trả khi bị truy đuổi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường gồm 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Tối 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài vừa điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Xem thêm
Từ khóa:   đối tượng trộm chó tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương