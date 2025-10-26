Bà Phạm Thị Liên (SN 1967), chủ lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) thu mua 19 con chó bị bắt trộm, chuẩn bị tiêu thụ ở các quán ăn thì cảnh sát phát hiện.
Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 25/10, Công an TP HCM cho biết đã bắt bà Phạm Thị Liên (SN 1967, quê Bắc Ninh) cùng Đặng Nhật Bằng (SN 2002), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999), Nguyễn Sinh Cơ (SN 1995) về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn, rạng sáng 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra hành chính lò mổ chó trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.
Theo thông tin báo Công Lý, tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.
Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi; Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.
Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường gồm 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.