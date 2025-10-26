"Sau 2 ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, nhất là vùng đầu, mặt bị chém nghiêm trọng… Bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự"- lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết.

Theo thông tin báo Người Lao Động , ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) - một trong hai nạn nhân bị Mai Xuân Tùng dùng rựa chém trọng thương tại phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Nạn nhân thứ 2 là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay trong tối 25/10, người nhà đã đưa bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) về nhà lo hậu sự.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, lực lượng công an đã trích xuất camera khu phòng trọ, phát hiện vào lúc 19h ngày 23/10, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi bà T. và ông H. ở.

Tại đây, người đàn ông đã dùng dao rựa chém ông H. và bà T. trong phòng trọ. Sau đó, ông H. thoát được, chạy được ra ngoài cầu cứu người dân giúp đỡ, bụng đầy máu.

Người đàn ông nói trên ở trong phòng trọ tiếp tục chém bà T. trong phòng. Chém người xong, nghi phạm đi bộ ra khỏi phòng trọ và bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa Kon Tum cấp cứu trước đó. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Qua xác minh ban đầu, công an địa phương truy xét nghi phạm nghi vấn là M.X.T. (48 tuổi, trú ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Bà T. và H. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Ông M.X.T. cũng từng có quan hệ tình cảm với bà T.

Theo cung cấp của người nhà bà T. thì nghi phạm M.X.T từng có một số lần đe dọa bà T. Gần đây nhất, ngày 20/10, M.X.T có đến phòng trọ tìm bà T. gây sự nhưng không gặp nên bỏ đi. Đến đêm 23/10, M.X.T. tiếp tục đến phòng trọ và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã huy động lực lượng truy xét nóng hướng di chuyển của nghi phạm và báo cáo sự việc đến các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường và hiện đang khẩn trương truy xét nghi phạm. Thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm sau khi gây án đã lên xe mô tô biển số 81R4 để tẩu thoát.