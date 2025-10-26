'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

Sao quốc tế 26/10/2025 14:29

'Quốc sắc phương hoa' phát hành trên MangoTV là phim đạt doanh thu quảng cáo biểu ngữ cao nhất các nền tảng, với 12,007 triệu NDT. mSo với mặt bằng chung, doanh thu quảng cáo biểu ngữ của MangoTV chỉ ở tầm trung, thua nền tảng Tencent Video (có 3 phim cao nhất đều trên 10 triệu NDT).

Theo số liệu của Mạng tin tức kinh tế Trung Quốc, bộ phim cổ trang “Quốc sắc phương hoa” đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo biểu ngữ nền tảng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7.2025.

Cụ thể, "Quốc sắc phương hoa" phát hành trên MangoTV là phim đạt doanh thu quảng cáo biểu ngữ cao nhất các nền tảng, với 12,007 triệu NDT. mSo với mặt bằng chung, doanh thu quảng cáo biểu ngữ của MangoTV chỉ ở tầm trung, thua nền tảng Tencent Video (có 3 phim cao nhất đều trên 10 triệu NDT).

Top 2 và 3 của MangoTV lần lượt là phim “Câu lạc bộ nhân ái” đạt 8,744 triệu NDT và “Kế hoạch khởi động lại 180 ngày” đạt 8,533 triệu NDT, song "Quốc sắc phương hoa" đã đạt doanh thu quảng cáo vượt bậc trên 12 triệu NDT.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo có thời lượng 5 giây, thường hiển thị ở vị trí cố định góc màn hình (logo doanh nghiệp, sản phẩm, biểu ngữ...), không phải quảng cáo tiêu chuẩn trong phim thường kéo dài mấy chục giây.

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo - Ảnh 1

Việc “Quốc sắc phương hoa” dẫn đầu doanh thu quảng cáo biểu ngữ mà chưa cần xét đến quảng cáo tiêu chuẩn, đã cho thấy nguồn lợi lớn bộ phim mang lại cho nền tảng.

Lên sóng vào tháng 1.2025, “Quốc sắc phương hoa” trở thành phim Hoa ngữ ăn khách bậc nhất nửa đầu năm. Theo Vân hợp, lượt xem (view) trung bình tích lũy mỗi tập của bộ phim vượt mốc 50 triệu view, là phim đầu tiên của MangoTV đạt thành tích này.

Trên Douban, “Quốc sắc phương hoa” nhận điểm số 7,8/10 thông qua hơn 400.000 lượt đánh giá, cho thấy tác phẩm của Dương Tử, Lý Hiện có độ phủ sóng rộng rãi và nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Số lượng và thời lượng quảng cáo (tiêu chuẩn) của “Quốc sắc phương hoa” cũng lập kỷ lục trên nền tảng MangoTV, với tập nhiều nhất có tới 13 quảng cáo.

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo - Ảnh 2

“Quốc sắc phương hoa” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Ý Trọng, lấy bối cảnh nhà Đường, xoay quanh hành trình lập nghiệp của Hà Duy Phương (Dương Tử).

Sau khi ly hôn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô lên Trường An để xây dựng thương hiệu "Hoa Tưởng Dung". Tại đây, Hà Duy Phương gặp cận thần của hoàng thượng là Tưởng Trường Dương (Lý Hiện). Sau những hiểu lầm, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương, sát cánh cùng nhau vượt qua những âm mưu phức tạp nơi thương trường và cung cấm.

Truyền thông Trung Quốc dành sự khen ngợi cho tác phẩm trong việc đầu tư bối cảnh, trang phục, tạo hình và truyền tải yếu tố văn hóa.

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Mới đây, bộ phim "Quốc sắc phương hoa" do Dương Tử, Lý Hiện đóng chính đã giành giải “Phim truyền hình xuất sắc của năm” tại Lễ trao giải Bảng Sơ Tâm lần thứ 8. ​​​

