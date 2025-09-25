Lý do 'Cây sinh mệnh' của Dương Tử và Hò Ca được kỳ vọng bùng nổ

Sao quốc tế 25/09/2025 12:20

Tạo hình của Dương Tử trong 'Cây sinh mệnh' được tiết lộ đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Để vào vai cảnh sát trong đội tuần tra rừng ở vùng cao nguyên Tây Tạng, nữ diễn viên cắt tóc ngắn, hóa trang cho làn da cháy nắng, môi khô, nứt nẻ. Đây là hình ảnh Dương Tử chưa từng thể hiện trong những vai diễn trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sina Entertainment, nam diễn viên Lý Quang Khiết đã chia sẻ về những thử thách khi quay bộ phim "Cây sinh mệnh". Anh cho biết, ngoài đội ngũ sản xuất, những người vất vả nhất chính là diễn viên trong đội tuần tra núi. ​Họ phải quay ở độ cao 4.000m và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, có khi phải vượt qua bão cát, mưa đá, tuyết lớn và mưa rào trong cùng một ngày.

Lý Quang Khiết cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc với bạn diễn Dương Tử. Anh chia sẻ: “Trong một cảnh phim tôi đối thoại cùng Dương Tử, nhân vật của chúng tôi đã ngoài 50 tuổi.

Khi chúng tôi hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, cách cô ấy thể hiện cảm xúc rất trực diện, mãnh liệt và sâu sắc, nó chạm tới trái tim tôi. Cảnh đó chỉ cần quay một lần là đạt, đạo diễn cũng khen ngợi diễn viên trẻ bây giờ diễn rất tốt”.

Lý do 'Cây sinh mệnh' của Dương Tử và Hò Ca được kỳ vọng bùng nổ - Ảnh 1

Trước đó, Dương Tử từng tiết lộ những khó khăn khi tham gia dự án này. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên gặp bão cát. Thời gian đầu, tôi không thể đọc thoại trôi chảy do bị say độ cao và phải thở oxy liên tục. Có một phân cảnh đạo diễn yêu cầu chạy nhanh, ngay khi kết thúc cảnh đó, tôi đã ngã xuống đất, suýt ngất vì khó thở".

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, cơ thể Dương Tử đã dần thích nghi với khí hậu khắc nghiệt và quá trình quay phim trở nên suôn sẻ hơn. Vì quay ở khu vực hoang vắng, đoàn phim phải di chuyển cả đi cả về mất khoảng 6 tiếng. Thông thường, lịch quay phim của Dương Tử kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn và bỏ qua luôn bữa tối.

Lý do 'Cây sinh mệnh' của Dương Tử và Hò Ca được kỳ vọng bùng nổ - Ảnh 2

 

"Cây sinh mệnh" xoay quanh cô bé Bạch Cúc (Dương Tử), là trẻ mồ côi sau thảm họa tuyết rơi và được một cặp vợ chồng ở Tây Tạng nhận nuôi. Khi trưởng thành, cô trở thành cảnh sát, gia nhập đội tuần tra núi do Phó huyện trưởng Lạp Khúc - Đa Kiệt (Hồ Ca) thành lập.

Sau khi Đa Kiệt bị bắn chết, những dữ liệu quan trọng cũng biến mất. Bạch Cúc bị điều chuyển đến nơi khác làm việc, nhưng cô quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng, nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Vân Phi (Trương Triết Hoa) và những người đồng đội cũ.

Lý do 'Cây sinh mệnh' của Dương Tử và Hò Ca được kỳ vọng bùng nổ - Ảnh 3

Ngay khi tạo hình của Dương Tử được tiết lộ đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Để vào vai cảnh sát trong đội tuần tra rừng ở vùng cao nguyên Tây Tạng, nữ diễn viên cắt tóc ngắn, hóa trang cho làn da cháy nắng, môi khô, nứt nẻ. Đây là hình ảnh Dương Tử chưa từng thể hiện trong những vai diễn trước đây.

Trước khi quay phim, cô trực tiếp đến Đội Cảnh sát đặc nhiệm Thanh Hải trải nghiệm cuộc sống. Tại đây, nữ diễn viên học tiếng Tây Tạng, học các kỹ năng nghề nghiệp của cảnh sát như canh gác, truy đuổi tội phạm. Dù có nhiều khó khăn nhưng Dương Tử không sử dụng diễn viên đóng thế.

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Từ sân khấu kịch, Ngô Ngạn Xu bước sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhanh chóng tìm lại được đam mê và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm như Xin chào, Chi Hoa, Thất tình 33 ngày, Lưu kim tuế nguyệt... gần đây là hai bộ phim truyền hình gây sốt: Ngã rẽ hạnh phúc và Đi đến nơi có gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

Dương Tử và Lý Hiện phản ứng gây chú ý khi nhắc đến việc 'hợp tác lần 3'

Dương Tử và Lý Hiện phản ứng gây chú ý khi nhắc đến việc 'hợp tác lần 3'

Phim của Dương Tử kết thúc đẹp nhưng chưa bứt phá, vẫn đem về lợi nhuận 'khổng lồ' cho nhà sản xuất

Phim của Dương Tử kết thúc đẹp nhưng chưa bứt phá, vẫn đem về lợi nhuận 'khổng lồ' cho nhà sản xuất

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tái hợp trong phim ngôn tình 'Bề tôi trung thành'

Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tái hợp trong phim ngôn tình 'Bề tôi trung thành'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim