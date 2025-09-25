Lý do 'Cây sinh mệnh' của Dương Tử và Hò Ca được kỳ vọng bùng nổ

Lý Quang Khiết cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc với bạn diễn Dương Tử. Anh chia sẻ: “Trong một cảnh phim tôi đối thoại cùng Dương Tử, nhân vật của chúng tôi đã ngoài 50 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sina Entertainment, nam diễn viên Lý Quang Khiết đã chia sẻ về những thử thách khi quay bộ phim "Cây sinh mệnh". Anh cho biết, ngoài đội ngũ sản xuất, những người vất vả nhất chính là diễn viên trong đội tuần tra núi. ​Họ phải quay ở độ cao 4.000m và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, có khi phải vượt qua bão cát, mưa đá, tuyết lớn và mưa rào trong cùng một ngày.

Khi chúng tôi hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, cách cô ấy thể hiện cảm xúc rất trực diện, mãnh liệt và sâu sắc, nó chạm tới trái tim tôi. Cảnh đó chỉ cần quay một lần là đạt, đạo diễn cũng khen ngợi diễn viên trẻ bây giờ diễn rất tốt”.

Trước đó, Dương Tử từng tiết lộ những khó khăn khi tham gia dự án này. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên gặp bão cát. Thời gian đầu, tôi không thể đọc thoại trôi chảy do bị say độ cao và phải thở oxy liên tục. Có một phân cảnh đạo diễn yêu cầu chạy nhanh, ngay khi kết thúc cảnh đó, tôi đã ngã xuống đất, suýt ngất vì khó thở".

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, cơ thể Dương Tử đã dần thích nghi với khí hậu khắc nghiệt và quá trình quay phim trở nên suôn sẻ hơn. Vì quay ở khu vực hoang vắng, đoàn phim phải di chuyển cả đi cả về mất khoảng 6 tiếng. Thông thường, lịch quay phim của Dương Tử kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn và bỏ qua luôn bữa tối.

"Cây sinh mệnh" xoay quanh cô bé Bạch Cúc (Dương Tử), là trẻ mồ côi sau thảm họa tuyết rơi và được một cặp vợ chồng ở Tây Tạng nhận nuôi. Khi trưởng thành, cô trở thành cảnh sát, gia nhập đội tuần tra núi do Phó huyện trưởng Lạp Khúc - Đa Kiệt (Hồ Ca) thành lập.

Sau khi Đa Kiệt bị bắn chết, những dữ liệu quan trọng cũng biến mất. Bạch Cúc bị điều chuyển đến nơi khác làm việc, nhưng cô quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng, nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Vân Phi (Trương Triết Hoa) và những người đồng đội cũ.

Ngay khi tạo hình của Dương Tử được tiết lộ đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Để vào vai cảnh sát trong đội tuần tra rừng ở vùng cao nguyên Tây Tạng, nữ diễn viên cắt tóc ngắn, hóa trang cho làn da cháy nắng, môi khô, nứt nẻ. Đây là hình ảnh Dương Tử chưa từng thể hiện trong những vai diễn trước đây.

Trước khi quay phim, cô trực tiếp đến Đội Cảnh sát đặc nhiệm Thanh Hải trải nghiệm cuộc sống. Tại đây, nữ diễn viên học tiếng Tây Tạng, học các kỹ năng nghề nghiệp của cảnh sát như canh gác, truy đuổi tội phạm. Dù có nhiều khó khăn nhưng Dương Tử không sử dụng diễn viên đóng thế.